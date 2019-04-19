"Черный лебедь": Надежда Мейхер поразила фанов идеальной растяжкой

Ранее певица призналась, что всегда мечтала о балете
37-летняя Надежда Грановская - успешная певица, телеведущая и дизайнер и может похвастаться весьма успешнй карьерой. Недавно артистка призналась, что в юности она просто грезила о балете, однако по ряду причин не смогла стать профессиональной балериной. Но годы занятий явно не прошли зря - на новом фото в Instagram она продемонстрировала просто-таки невероятную растяжку.
На снимке Надежда запечатлена в длинном пышном черном платье и на пуантах. Звезда застыла в балетной позе а la seconde, в которой одна нога максимально вытянута вверх, стоя при этом на носочке другой ноги.
"Люби не себя в балете, а балет в себе", - подписала эффектный кадр Мейхер.
Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
Подписчики певицы пришли в восторг от ее спортивной формы и грациозности и оставили множество комментариев, сравнив артистку с черным лебедем.
Напомним, ранее Надежда Мейхер очаровала сеть естественной красотой.
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