"Черный лебедь": Надежда Мейхер поразила фанов идеальной растяжкой

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Ранее певица призналась, что всегда мечтала о балете

37-летняя Надежда Грановская - успешная певица, телеведущая и дизайнер и может похвастаться весьма успешнй карьерой. Недавно артистка призналась, что в юности она просто грезила о балете, однако по ряду причин не смогла стать профессиональной балериной. Но годы занятий явно не прошли зря - на новом фото в Instagram она продемонстрировала просто-таки невероятную растяжку.

На снимке Надежда запечатлена в длинном пышном черном платье и на пуантах. Звезда застыла в балетной позе а la seconde, в которой одна нога максимально вытянута вверх, стоя при этом на носочке другой ноги.

"Люби не себя в балете, а балет в себе", - подписала эффектный кадр Мейхер.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Подписчики певицы пришли в восторг от ее спортивной формы и грациозности и оставили множество комментариев, сравнив артистку с черным лебедем.

"Супер. Живой пример, что успехов можно достичь в любом возрасте. Горжусь вами, Надежда"

"Черный лебедь"

"Классная растяжка"

"Наденька, вы великолепны! Какая растяжка, а сам образ! Браво!!!"

"Боже, как грациозно! Какой колосальный труд! Не перестаю восхищаться!"

"Фото из категории магнита, притяжения....невозможно оторвать взгляд. очень завораживает....я в восторге от Вашего образа!"

"Невероятное фото"

"Вот то о чем я говорю, красивые локоны. Нежная как облачко"

"Красавица, не пошло, не вульгарно, как у некоторых белых лебедей, уважаю Вас"

"Фото - просто Вау! Шикарная женщина: глубокая и красивая!"

"Надя, Вы прекрасны! "Черный Лебедь"

"Боже, какая прекрасная лебёдушка"

"Вот у кого Волочковой поучиться нужно как элегантно и не пошло показать всю красоту!"

Напомним, ранее Надежда Мейхер очаровала сеть естественной красотой.

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