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"Черный лебедь": Надежда Мейхер поразила фанов идеальной растяжкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.04.2019 - 14:43
"Черный лебедь": Надежда Мейхер поразила фанов идеальной растяжкой
Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Ранее певица призналась, что всегда мечтала о балете

37-летняя Надежда Грановская - успешная певица, телеведущая и дизайнер и может похвастаться весьма успешнй карьерой. Недавно артистка призналась, что  в юности она просто грезила о балете, однако по ряду причин не смогла стать профессиональной балериной. Но годы занятий явно не прошли зря - на новом фото в Instagram она продемонстрировала просто-таки невероятную растяжку.

На снимке Надежда запечатлена в длинном пышном черном платье и на пуантах. Звезда застыла в балетной позе а la seconde, в которой одна нога максимально вытянута вверх, стоя при этом на носочке другой ноги. 

"Люби не себя в балете, а балет в себе", - подписала эффектный кадр Мейхер.

&quot;Черный лебедь&quot;: Надежда Мейхер поразила фанов идеальной растяжкой

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Подписчики певицы пришли в восторг от ее спортивной формы и грациозности и оставили множество комментариев, сравнив артистку с черным лебедем.

  • "Супер. Живой пример, что успехов можно достичь в любом возрасте. Горжусь вами, Надежда"
  • "Черный лебедь"
  • "Классная растяжка"
  • "Наденька, вы великолепны! Какая растяжка, а сам образ! Браво!!!"
  • "Боже, как грациозно! Какой колосальный труд! Не перестаю восхищаться!"
  • "Фото из категории магнита, притяжения....невозможно оторвать взгляд. очень завораживает....я в восторге от Вашего образа!"
  • "Невероятное фото"
  • "Вот то о чем я говорю, красивые локоны. Нежная как облачко"
  • "Красавица, не пошло, не вульгарно, как у некоторых белых лебедей, уважаю Вас"
  • "Фото - просто Вау! Шикарная женщина: глубокая и красивая!"
  • "Надя, Вы прекрасны! "Черный Лебедь"
  • "Боже, какая прекрасная лебёдушка"
  • "Вот у кого Волочковой поучиться нужно как элегантно и не пошло показать всю красоту!"

Напомним, ранее Надежда Мейхер очаровала сеть естественной красотой.

Также мы писали о том, что Надежда Мейхер привела в восторг сеть чувственным образом с пестрой блузкой.

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Новости Украины балетпевецНадежда Мейхер
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