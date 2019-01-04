"Черная невеста" Николь Кидман: голливудские звезды снялись в необычных образах

Фото: Николь Кидман и Эмми Адамс (instagram.com/nicolekidman)

Звезды Голливуда в оригинальных образах приняли участие в необычном спецпроекте именитого издания

Голливудские звезды кино предстали в необычных и порой причудливых образах на страницах известного журнала W magazine, снявшись в экстравагантной фотосессии для проекта под названием "Голливудские сказки". Снимки с участием знаменитостей можно увидеть в официальном аккаунте глянца в Instagram.

Неординарный фотосет создал известный фэшн-фотограф Тим Уокер. На страницы издания попали Николь Кидман, Клэр Фой, Эмили Блант, Сирша Ронан, Рами Малек, Эдди Редмэйн, Кики Лэйн, Джона Хилл, Марго Робби, Майкл Джордан, Эмми Адамс, Махершала Али и прочие.

Фото: Николь Кидман (instagram.com/wmag)

"Голливудские сказки. В этом проекте собраны ведущие голливудские звезды 2018 года в эксцентричной Вселенной, созданной фотографом Тимом Уокером. В фантастических сценариях известные актеры сошлись с новичками, обозначив тот факт, что на большом экране, наконец, происходят большие перемены. И пути назад нет", - именно так представили свой проект его создатели.

Фото: махершала Али и Эмми Адамс (instagram.com/wmag)

Журналисты отметили, что в кинематографе 2018 год стал годом женщины в кино. Акрисы, наконец, перестали играть набившие оскомину стандартные образы секуальных подружек или понимющих соратниц. Представительницы прекрасного пола перевоплотились в сильных супергероинь, деятельных представительниц власти, мстительных полицейских и персонажей из разных слоев общества, значительно расширив дипазон своих ролей.

Фото: Кики Лэйн и Джона Хилл (instagram.com/wmag)

Также еще одним достижением прошедшего года в кино стало присутствие на экране представителей различных расс, национальностей и культур, а это еще раз доказывает, что обществу необходимы разные истории с участием разноплановых героев, отображающих саму жизнь.

Фото: голливудские актеры для W magazine (instagram.com/wmag)

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Видео: РБК-Украина