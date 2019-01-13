Поклонники Adele запустили трогательный флешмоб

Фото: Адель (flickr.com)

Звезда хочет посвятить время семье

Поклонники легендарной британской исполнительницы Adele решили запустить трогательный флешмоб в поддержку кумира. Соответствующие посты они разместили на своих страницах в Twitter.

Так что в связи с решением певицы, ее поклонники запустили оригинальный флешмоб под названием #AdeleChallenge. Его суть заключается в том, что выступления Адель обыгрывали наиболее неожиданными вещами в самых разных локациях.

Original Someone Like You by Adele Gummy Bear Crowd edit by David Kasprak on tik tok pic.twitter.com/QUFe6v7OYm — Gummy Bear Crowd Edits (@gummybearcrowd) 31 декабря 2018 г.

Видео: флешмоб в поддержку Adele (twitter.com/gummybearcrowd)

Обратим внимание, что певица высказывалась о возможном завершении карьеры уже давно. Подобные разговоры были еще в 2016-м и 2017-м годах.

"Надеюсь, у меня будет второй ребенок, – заявила она поклонникам. Я решила, что теперь хочу девочку, которой я собираюсь подарить вот это свое платье, в котором выступила на уже 107-м для меня шоу! Но вы от меня не избавитесь, через пару лет я вернусь", - говорила Adele.

Видео: флешмоб в поддержку Adele (instagram.com/sushi_po_aktobe)

Как сообщалось ранее, кумира украинских женщин Олега Винника обвинили в плагиате. Певец якобы украл название, идею и рифмы для своей песни "Возьми меня в свой плен" у исполнительницы Лары Мелтеми

Напомним, ранее Ани Лорак уличили в плагиате образа Тины Кароль.