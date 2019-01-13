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Поклонники Adele запустили трогательный флешмоб

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.01.2019 - 10:26
Поклонники Adele запустили трогательный флешмоб
Фото: Адель (flickr.com)

Звезда хочет посвятить время семье

Поклонники легендарной британской исполнительницы Adele решили запустить трогательный флешмоб в поддержку кумира. Соответствующие посты они разместили на своих страницах в Twitter.

Так что в связи с решением певицы, ее поклонники запустили оригинальный флешмоб под названием #AdeleChallenge. Его суть заключается в том, что выступления Адель обыгрывали наиболее неожиданными вещами в самых разных локациях.

Видео: флешмоб в поддержку Adele (twitter.com/gummybearcrowd)

Обратим внимание, что певица высказывалась о возможном завершении карьеры уже давно. Подобные разговоры были еще в 2016-м и 2017-м годах.

"Надеюсь, у меня будет второй ребенок, – заявила она поклонникам. Я решила, что теперь хочу девочку, которой я собираюсь подарить вот это свое платье, в котором выступила на уже 107-м для меня шоу! Но вы от меня не избавитесь, через пару лет я вернусь", - говорила Adele.

Видео: флешмоб в поддержку Adele (instagram.com/sushi_po_aktobe)

Как сообщалось ранее, кумира украинских женщин Олега Винника обвинили в плагиате. Певец якобы украл название, идею и рифмы для своей песни "Возьми меня в свой плен" у исполнительницы Лары Мелтеми

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