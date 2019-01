Поклонники Adele запустили трогательный флешмоб

Звезда хочет посвятить время семье

Поклонники легендарной британской исполнительницы Adele решили запустить трогательный флешмоб в поддержку кумира. Соответствующие посты они разместили на своих страницах в Twitter.

Так что в связи с решением певицы, ее поклонники запустили оригинальный флешмоб под названием #AdeleChallenge. Его суть заключается в том, что выступления Адель обыгрывали наиболее неожиданными вещами в самых разных локациях.

Original Someone Like You by Adele Gummy Bear Crowd edit by David Kasprak on tik tok pic.twitter.com/QUFe6v7OYm