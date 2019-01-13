ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Шанувальники Adele запустили зворушливий флешмоб

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.01.2019 - 10:26
Шанувальники Adele запустили зворушливий флешмоб
Фото: Адель (flickr.com)

Зірка хоче присвятити час родині

Легендарна британська виконавиця Адель вирішила прокоментувати закриття власного концертного агентства та відхід зі сцени. Про це повідомляє Etcetera.

Так, розмови про завершення кар'єри зірка завела ще в 2016-му і 2017-му роках, обіцяючи більше не виступати. Тоді Адель стверджувала, що хоче підготуватися до змін у житті і народити другу дитину.

"Сподіваюся, у мене буде друга дитина, – заявила вона шанувальникам. Я вирішила, що тепер хочу дівчинку, якій я збираюся подарувати ось це своє плаття, в якому виступила на вже 107-м для мене шоу! Але ви від мене не позбудетеся, через пару років я повернуся", - сказала вона.

Відео: флешмоб в підтримку Adel (instagram.com/sushi_po_aktobe)

Звернемо увагу, що у зв'язку з рішенням співачки, її шанувальники запустили оригінальний флешмоб під назвою #AdeleChallenge. Його суть полягає в тому, що виступи Адель обігравали найбільш несподіваними речами в самих різних локаціях.

Відео: флешмоб в підтримку Adel (twitter.com/gummybearcrowd)

Як повідомлялося раніше, кумира українських жінок Олега Винника звинуватили в плагіаті. Співак нібито вкрав назву, ідею і рими для своєї пісні "Візьми мене в свій полон" у виконавиці Лари Мелтеми

Нагадаємо, раніше Ані Лорак викрили у плагіаті образу Тіни Кароль.

Новий Сальвадор: зірка Євробачення вразив кардинальною зміною іміджу Знаменита співачка позувала топлес в джинсах від українського дизайнера
Новини України певецAdel
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся