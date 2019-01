Шанувальники Adele запустили зворушливий флешмоб

Зірка хоче присвятити час родині

Легендарна британська виконавиця Адель вирішила прокоментувати закриття власного концертного агентства та відхід зі сцени. Про це повідомляє Etcetera.

Так, розмови про завершення кар'єри зірка завела ще в 2016-му і 2017-му роках, обіцяючи більше не виступати. Тоді Адель стверджувала, що хоче підготуватися до змін у житті і народити другу дитину.

"Сподіваюся, у мене буде друга дитина, – заявила вона шанувальникам. Я вирішила, що тепер хочу дівчинку, якій я збираюся подарувати ось це своє плаття, в якому виступила на вже 107-м для мене шоу! Але ви від мене не позбудетеся, через пару років я повернуся", - сказала вона.

Відео: флешмоб в підтримку Adel

Звернемо увагу, що у зв'язку з рішенням співачки, її шанувальники запустили оригінальний флешмоб під назвою #AdeleChallenge. Його суть полягає в тому, що виступи Адель обігравали найбільш несподіваними речами в самих різних локаціях.

