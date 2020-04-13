Через 2 месяца после родов: Светлана Лобода похвасталась фигурой в купальнике

Певица восхитила сеть архивными фото после рождения второй дочери
Светлана Лобода придерживается режима самоизоляции и наслаждается временем, которое проводит с любимыми дочками Евой и Тильдой. На время карантина пришелся и день рождения старшей, которой исполнилось девять лет. Несмотря на это, звездной маме все же удалось устроить для девочки настоящий праздник - она организовала Еве домашнюю вечеринку в стиле Гарри Поттера, не забыв о тематических украшениях и костюме волшебницы для именинницы. Как и многие другие звезды, на карантине Светлана ностальгирует по прошлым поездкам и временам.
Артистка иногда делится в сети архивными снимками, чаще всего с пляжного отдыха. В новой публикации в Instagram она показала себя через два месяца после рождения младшей дочки Тильды в 2018 году. При этом Светлана позирует на пляже в слитном купальнике с леопардовым принтом, восхищая стройной и подтянутой фигурой. Эффектный лук певица дополнила кожаной курткой-косухой и солнцезащитными очками.
"Нахлынули воспоминания...#2018 через 2 месяца после родов. какая?" - прокомментировала публикацию Лобода.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Пользователи сети остались в восторге от того, что артистка так быстро вернула себе потрясающую форму. Они засыпали ее комплиментами и даже в шутку называют ведьмой.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, ранее Светлана Лобода показала, как проводит карантин с дочерьми - певица приобщает девочек к любимым советским фильмам.