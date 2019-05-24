О человеческой гордости и любви: TAYANNA и LAUD выпустили дуэтный сингл (видео)

TAYANNA и LAUD (фото: пресс-служба)

Проникновенная лирическая композиция носит название "Без тебе"

После успешной презентации новой концертной программы TAYANNA "Фантастична жінка" поклонники отметили дуэтный трек двух самобытных музыкантов TAYANNA& LAUD. Интерес к совместной лирической песне "Без тебе" был настолько велик, что менеджмент артистов обоюдно решили продолжить сотрудничество и выпустить сингл.

Исполнители обладают характерными чертами - профессиональные музыканты, сильные вокалисты, схожи тембрально по линии лирико-драматического исполнения, что помогло их союзу воссоздать живое и достаточно интимное музыкальное произведение, которое удачно встраивается в стилистический ряд будущего альбома TAYANNA.

TAYANNA ft. LAUD — Без тебе

"Ця пісня про гордість,яка заважає людям зізнатись в їх почуттях. Через це ми залишаємось одні і спимо в пустій і холодній постелі, але подумками молимось за кохану людину",- откровенно поделилась TAYANNA.

"Мы с Таней знакомы уже лет десять. Мне всегда нравился ее голос, у нее очень яркий и выразительный тембр, мне всегда было интересно поработать вместе. Помню, на первой репетиции к её сольному концерту я взял гитару, и мы начали импровизировать, что переросло в настоящую магию. Надеюсь, слушателям песня «Без тебе» понравится также, как она нравится нам", - рассказывает о сотрудничестве LAUD.

Официальная премьера композиции состоялась 24 мая в прямом эфире "Сніданок з 1+1". Это первая дуэтная работа певицы в творческой карьере.

TAYANNA и LAUD (фото: пресс-служба)

Напомним, что Монро, Сумская, TAYANNA и еще 12 звезд присоединились к кампании Киевпрайда "Борітеся – поборете!", посвященной Международному дню борьбы с гомофобией, трансфобией и биофобией.

Также до этого TAYANNA, Вера Кекелия и Марта Адамчук рассказали о самых романтичных моментах в жизни.