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О человеческой гордости и любви: TAYANNA и LAUD выпустили дуэтный сингл (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.05.2019 - 14:56
О человеческой гордости и любви: TAYANNA и LAUD выпустили дуэтный сингл (видео)
TAYANNA и LAUD (фото: пресс-служба)

Проникновенная лирическая композиция носит название "Без тебе"

После успешной презентации новой концертной программы TAYANNA "Фантастична жінка" поклонники отметили дуэтный трек двух самобытных музыкантов TAYANNA& LAUD. Интерес к совместной лирической песне "Без тебе" был настолько велик, что  менеджмент артистов обоюдно решили продолжить сотрудничество и выпустить  сингл.

Исполнители обладают характерными чертами - профессиональные музыканты, сильные вокалисты, схожи тембрально по линии лирико-драматического исполнения,  что помогло их союзу  воссоздать живое и достаточно интимное музыкальное произведение, которое  удачно встраивается в стилистический ряд будущего альбома TAYANNA.

TAYANNA ft. LAUD — Без тебе 

"Ця пісня про гордість,яка заважає людям зізнатись в їх почуттях. Через це ми залишаємось одні і спимо в пустій і холодній постелі, але подумками молимось за кохану людину",- откровенно поделилась TAYANNA.

"Мы с Таней знакомы уже лет десять. Мне всегда нравился ее голос, у нее очень яркий и выразительный тембр, мне всегда было интересно поработать вместе.  Помню, на первой репетиции к  её сольному концерту  я взял гитару,  и мы начали импровизировать, что переросло в настоящую магию. Надеюсь, слушателям песня «Без тебе» понравится также,  как она нравится нам", - рассказывает о сотрудничестве LAUD.

Официальная премьера композиции состоялась 24 мая в прямом эфире "Сніданок з 1+1". Это первая дуэтная работа певицы в творческой карьере.

TAYANNA

TAYANNA и LAUD  (фото: пресс-служба) 

Напомним, что Монро, Сумская, TAYANNA и еще 12 звезд присоединились к кампании Киевпрайда "Борітеся – поборете!" посвященной Международному дню борьбы с гомофобией, трансфобией и биофобией. 

Также до этого TAYANNA, Вера Кекелия и Марта Адамчук рассказали о самых романтичных моментах в жизни

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