Часть меня: "Холостяка" Ксения Мишина рассекретила личные ожиданиях от мужчины мечты

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса назвала важные критерии при выборе спутника

Первая "Холостячка" страны Ксения Мишина готова ко встрече со своей судьбой. Она уверенна, что даже в формате телепроекта можно найти своего человека.

О том, чего она ожидает от шоу и кого ищет, актриса рассказала в интервью "Фактам". Ксения убеждена, что на реалити можно найти свою любовь. Она отмечает, что не хочет ощущать себя призом или трофеем, за который будет идти борьба, ее цель - познакомиться с человеком, которому она откроет свое сердце и душу.

"Главное в это верить и быть готовым. На самом деле, любовь можно встретить где угодно. Я привыкла к камерам, они меня не смущают. Постоянно нахожусь в работе, на съемках, в окружении представителей своей профессии. А вот на проекте велика вероятность встретить мужчин, с которыми в реальной жизни могла бы никогда и не пересечься. Зачем же упускать такой шанс?!" - считает она.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса не боится разочарований и считает, что на проекте найдет "как минимум дружбу и как максимум дорогого для себя человека".

Определенных шаблонов и идеалов у Ксении нет, зато она хорошо знает, какими качествами должен обладать избранник: душевность, открытость, доброта и сила духа.

Также победительнице Танцев со звездами-2019 важно, чтобы будущий избранник нашел общий язык с ее сыном.

"Для меня, безусловно, важно, чтобы мой мужчина поладил с сыном. Поскольку Платон — это часть меня. Никогда не свяжу свою жизнь с человеком, который будет пренебрегать общением с моим сыном", - пояснила она.

Ранее победительница проекта "Холостяк-10" Даша Ульянова впервые высказалась о проекте "Холостячка" и его главной героине.