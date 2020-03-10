Бывшая жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала его новый роман

Владимир Остапчук и Елена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

У пары все еще длится бракоразводный процесс

Месяц назад журналисты программы «Зірковий шлях» рассекретили новую пассию шоумена. Вероятно, это 33-летняя нотариус Кристина, с которой Владимир постоянно выкладывает одинаковые сториз в Инстаграм. Но странно, что он до сих пор не представил возлюбленную официально. Эксклюзивно в программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», бывшая жена Остапчука Елена Войченко прокомментировала его новую девушку и поделилась подробностями бракоразводного процесса.

«Со стороны девушки мне все понятно – она ​​в отношениях, она влюблена, здесь все ясно. Его позиция непонятна мне, я не знаю, понятна ли она ему», – заявила Елена Войченко в эфире канала «Украина».

Также Елена призналась, как относится к недавнему скандалу, связанному с ее бывшим. На днях на концерте группы «KAZKA» Остапчук позволил себе со сцены посоветовать нынешним представителям Украины на Евровидении группы «Go_A» не ехать на конкурс, ведь уже понятно, что победит представитель России – известная группа «Little Big». Вспомнил ведущий и певца MELOVIN, который в 2018-м выступал на Евровидении, назвав звезду «терминатором с жидким глазом». Также в своем «шутливом» стенд-апе Владимир пошутил и о собственном разводе, благодаря которому у него прибавилось подписчиков в соцсетях.

«Для меня странно, что человек пиарится на этом или что-то делает. Но опять же это не мой выбор. Человек хочет так, поэтому пусть делает, как хочет», – говорит женщина. Впоследствии сам Остапчук признал, что повел себя не очень корректно, и извинился перед возмущенными людьми на своей странице в соцсети.

Сейчас у Владимира Остапчука и Елены Войченко продолжается бракоразводный процесс. У пары двое несовершеннолетних детей, и именно это замедляет развод.

«Нужно договориться по вопросам общения с детьми, содержания детей, кто будет физически с ними, где они будут находиться, кто будет финансово каким образом их поддерживать. К сожалению, Владимир тут не хочет никакую официальную ответственность брать на себя в никаком плане. Поэтому, наверное, или это решит суд, или дай бог, человек дойдет до какого-то разумного заключения», – рассказала Елена Войченко в интервью программе «Зірковий шлях».

Сейчас, по словам женщины, у ее бывшего нет времени на детей. Последний раз они виделись полторы недели назад.

«Он присылает сообщения, иногда звонит. Преимущественно для того, чтобы сказать, что он занят. И вот так. Ну, человек работает», – прокомментировала экс-супруга Остапчука в эфире канала «Украина».