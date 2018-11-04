"Были близки": у покойного солиста "Иванушки International" объявился родной сын

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что сын солиста "Иванушки International" в детстве был близок с отцом

Около года назад скончался солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев. Уже долгое время после его кончины длится борьба за многомиллионное наследство артиста. Только сейчас открываются неизвестные подробности личной жизни музыканта. Как выяснилось, Олег Яковлев всю жизнь скрывал родного сына Игоря. О его существовании не знали даже близкие люди, пишет "Стархит".

До недавнего времени самыми близкими людьми музыканта считались его гражданская супруга Александра Куцевол и лучший друг Роман Радов. Они получили часть наследства после смерти артиста.

Только сейчас выяснилось, что певец 20 лет скрывал от всех свою настоящую семью, в которой был рожден его сын Игорь. Матерью ребенка оказалась Татьяна Яковлева, которую он называл своей племянницей. Этот роман музыканту удалось скрывать даже от самых близких. Даже его коллеги по группе никогда не слышали о сыне, которому уже исполнилось 20 лет. Сейчас семья вступила в борьбу за наследство, их интересы представляет скандально известный юрист Элина Мазур.

"В 1998 году родился мальчик, который по свидетельству о рождении числится Яковлевым Игорем Олеговичем. У меня есть огромное количество фотографий из фотоархива, которые подтверждают, что с первых дней жизни этот мальчик общался с Олегом, что они были близки, как отец с сыном. Я знаю, что Олег очень помогал Татьяне. По какой-то причине брак не был зарегистрирован, но они все носят фамилию Яковлев. Сейчас все наследственное дело может перевернуться. Я хочу сразу сказать, что ни Игорь, ни его мама не претендуют на то, что Олег оставлял по завещанию Роману Радову. Но они претендуют на то, что сейчас присвоено Александрой Куцевол. Это квартира в Черногории и квартира в Болгарии", — рассказала Мазур.

Фото: Олег Яковлев с маленьким сыном Игорем (starhit.ru)

Юрист уверена, что Куцевол вообще не может претендовать на наследство, потому что не была официальной женой музыканта. Также по словам Элины, девушка занимается подделкой документов.

"Александра предоставила свидетельство из Сербии, где якобы был зарегистрирован брак между ней и Олегом Яковлевым. Но в регистрационных книгах Сербии нет такой записи, о чем пришла дополнительная информация в суд. Нотариус, которая делала запрос, заявила о подделке документов. Сейчас Александра Куцевол предоставила другой документ о регистрации брака из города Белград. Такая чехарда в бумагах породила уверенность в том, что эти документы поддельные. В настоящий момент дело приостановлено", — рассказала Мазур.

Напомним, что Жена солиста группы "Иванушки International" рассказала правду о госпитализации певца.

Также появились данные о тайной свадьбе покойного экс-солиста "Иванушек International".

Видео: (video.rbc.ua)