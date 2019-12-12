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"Был такой эпизод": продюсер "Орел и Решка" примомнила Тодоренко давний скандал

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.12.2019 - 14:31
"Был такой эпизод": продюсер "Орел и Решка" примомнила Тодоренко давний скандал
Регина Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Натэлла Крапивина вспомнила, как разозлилась на телеведущую

Украинская ведущая Регина Тодоренко дала интервью российской журналистке Ксении Собчак, в котором не обошлось о воспоминаний об участии Регины в тревел-шоу "Орел и Решка".

Собчак отыскала скандальный эпизод, в котором можно увидеть интервью Тодоренко во время того, как та была ведущей "Орла и Решки". Тогда звезда сделала опрометчивое заявление о продюсере проекта Натэлле Крапивиной: "Она есть, но она существует как символ богатства".

"У нас тогда был жесткий скандал, какой был скандал, господи", - призналась спустя несколько лет Тодоренко Собчак.

После чего Ксения спросила: "А с Натэллой легко было работать?", Регина ответила, что они практически не пересекались, разве только на съемках клипа Светланы Лободы "Пора домой". Напомним, что Крапивина является также продюсером LOBODA.

&quot;Был такой эпизод&quot;: продюсер &quot;Орел и Решка&quot; примомнила Тодоренко давний скандал

Натэлла Крапивина. Фото: instagram.com/natellakrapivina

После интервью Регины Тодоренко Ксении Собчак Натэлла Крапивина разместила на своей страничке в Instagram его фрагмент, который иронично подписала: "Был такой эпизод в биографии. Классное интервью, кстати".

Сама экс-ведущая "Орел и Решка" прокомментировала данный пост: "Действительно п***ц был. Но мы же разрулили!". Крапивина не оставила ждать и ответила: "Конечно, потому что ты офигенный человечек".

&quot;Был такой эпизод&quot;: продюсер &quot;Орел и Решка&quot; примомнила Тодоренко давний скандал

Скриншот: instagram.com/natellakrapivina

Предлагаем вам увидеть скандальный фрагмент с Региной Тодоренко:

Напомним, ранее Регина Тодоренко со слезами на глазах рассказала об Украине.

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