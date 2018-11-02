"Бумбокс" на знаменитой студии во Франции: эксклюзивные фото

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Андрей Хлывнюк и Ко работают над записью нового альбома "Таємний Код" в Провансе

Популярная украинская рок-группа "Бумбокс" записывает новый альбом "Таємний Код" на знаменитой французской студии La Fabrique в Сен Реми де Прованс.

Как стало известно, сейчас рокеры работают над несколькими песнями, у которых пока нет официальных названий (известно только, что в одной из песен будет использован фрагмент песни "Ангела Як Я" из репертуара группы "Крихітка").

"Бумбокс" пишут альбом на La Fabrique (фото: пресс-служба группы)

"Я никогда не записывался в студиях, которые накапливают материал с учетом накопления холлов. То есть тут абсолютно везде стоят микрофоны - в комнатах, на лестницах, везде. Когда ты играешь, они записывают все, даже малейшие отголоски звука. И весь этот шум идет в запись. Это очень необычно, но как звучит запись! Надеюсь, скоро вы сможете оценить результат. Сейчас мы работаем над двумя песнями и надеемся до отъезда закончить третью. Но в альбоме не может быть трех песен или четырех песен. Так что думаю, мы еще вернемся в La Fabrique", - рассказывает фронтмен "Бумбокса" Андрей Хлывнюк, который недавно поделился секретом того, как стать известным.

Андрей Хлывнюк на знаменитой студии La Fabrique во Франции (фото: пресс-служба группы)

Также музыканты рассказали, как проходит их обычный день в La Fabrique. Так, завтракают артисты в 8:30. В 10 утра начинается работа на студии, где музыканты сидят вплоть до 13:00. После обеда и до 20:00 Хлывнюк и Ко снова работают над новыми песнями. Ужин - с 20:30 до 22:00.

К слову, группа проводит ежедневные live-включения, посмотреть которые можно смотреть каждый день в 17:00.

Участники "Бумбокс" активно работают над новой пластинкой "Таємний Код" во Франции (фото: пресс-служба группы)

Ранее "Бумбокс" вместе с лос-анджелесской группой The Gitas выпустили сингл "Тримай Мене", который войдет в альбом "Таємний Код" и который можно считать "прологом" новой пластинки.

Видео: РБК-Украина

Напомним, что не так давно в Киеве Андрей Хлывнюк презентовал акцию к спектаклю о судьбе украинских политзаключенных.