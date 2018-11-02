"Бумбокс" на знаменитій студії у Франції: ексклюзивні фото

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Андрій Хливнюк і Ко працюють над записом нового альбому "Таємний Код" в Провансі

Найпопулярніша українська рок-група "Бумбокс" записує новий альбом "Таємний Код" на знаменитій французькій студії La Fabrique в Сен-Ремі-де-Прованс.

Як стало відомо, зараз рокери працюють над декількома піснями, у яких поки немає офіційних назв (відомо тільки, що в одній з пісень буде використаний фрагмент пісні "Ангела Як Я" з репертуару гурту "Крихітка").

"Бумбокс" пишуть альбом на La Fabrique (фото: прес-служба групи)

"Я ніколи не записувався в студіях, які накопичують матеріал з урахуванням накопичення холів. Тобто тут на кожному кроці стоять мікрофони - в кімнатах, на сходах, всюди. Коли ти граєш, вони записують все, навіть найменші відгомони звуку. І весь цей шум йде в запис. Це дуже незвично, але як звучить запис! Сподіваюся, скоро ви зможете оцінити результат. Зараз ми працюємо над двома піснями і сподіваємося до від'їзду закінчити третю. Але в альбомі не може бути трьох пісень або чотирьох пісень. Так що думаю, ми ще повернемося в La Fabrique", - розповідає фронтмен "Бумбоксу" Андрій Хливнюк, який нещодавно поділився секретом того, як стати відомим.

Андрій Хливнюк на знаменитій студії La Fabrique у Франції (фото: прес-служба групи)

Також музиканти розповіли, як проходить їхній звичайний день в La Fabrique. Так, снідають артисти в 8:30. В 10 ранку починається робота на студії, де музиканти сидять аж до 13:00. Після обіду і до 20:00 Хливнюк і Ко знову працюють над новими піснями. Вечеря - з 20:30 до 22:00.

До слова, група проводить щоденні live-включення, переглянути які можна кожен день о 17:00.

Учасники "Бумбокс" активно працюють над новою платівкою "Таємний Код" у Франції (фото: прес-служба групи)

Раніше "Бумбокс" разом з лос-анджелеською групою The Gitas випустили сингл "Тримай Мене", який увійде в альбом "Таємний Код" і який можна вважати "прологом" нової платівки.

Відео: РБК-Україна

Нагадаємо, що не так давно в Києві Андрій Хливнюк презентував акцію до вистави про долю українських політв'язнів.