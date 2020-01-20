Буду искать песню-ракету: Виталий Дроздов стал судьей Национального отбора на Евровидение-2020

Виталий Дроздов (фото: СТБ)

Прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ объявили имя третьего члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020. Им стал генеральный директор «Хіт FM», генеральный продюсер холдинга «ТАВР Медиа» Виталий Дроздов.

– Я очень ценю оказанное доверие и рад стать частью профессионального жюри Национального отбора на «Евровидение 2020». Надеюсь, что мой почти 30-летний опыт работы на радио будет полезен при выборе именно той песни и того артиста, которые смогут зацепить массовую европейскую аудиторию.

Среди всего музыкального материала я буду искать песню-«ракету», которая сможет запомниться зрителям буквально с первого раза. Такова специфика конкурса «Евровидение», ведь именно такая песня имеет больше всего шансов на победу. Мелодика этой песни должна быть достаточно простой и запоминающейся, а ритмический рисунок и аранжировка – работать на «быстрый» результат. Я буду стараться понять, насколько артист и песня будут способны тронуть сердца самой массовой аудитории.

Для меня идеальный представитель Украины на Евровидении – это артист с ярким образом, с выраженным мелодизмом, современной подачей и аранжировкой»! – говорит Виталий Дроздов.

Виталий Дроздов – один из самых влиятельных украинских радио- и музыкальных экспертов. Генеральный директор «Хіт FM», генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине «ТАВР Медиа» (6 радиостанций: Хіт FM, Русское радио Україна, Radio ROKS, KISS FM, радио RELAX, Мелодия FM).

В этом году Виталий Дроздов присоединится за судейским столом к Андрею Данилко и Тине Кароль.

Напомним, что Виталий Дроздов также является членом жюри Национальной музыкальной премии YUNA, первой премии независимой музыки Yager Music Awards, легендарной музыкальной премии «Золотая Жар-птица», Всеукраинского благотворительного детского фестиваля «Черноморские игры», а также конкурса «Хит-конвейер» от телеканала М2.