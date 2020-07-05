Будто Кейт Мосс: дочь Веры Брежневой взбудоражила сеть постельным фото

Соня Киперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Молодая девушка восхитила своим новым фото

Старшая дочка Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман, весь карантин проводила вдали от своей звездной мамы. Девушка живет и учится в США. При этом она часто и подолгу разговаривает с мамой по видеосвязи. Про соцсети Соня также не забывает и радует своих подписчиков новыми фотографиями.

На последнем фото девушка позирует перед камерой, лежа на белой постели в белом вафельном халате. При этом она вытянула правую руку вперед. Новое фото Соня опубликовала на своей странице в Instagram.

Соня Киперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

"Глаза в огне", - подписала фото девушка.

Пользователи сети прокомментировали ее черно-белое фото.

Ты самая милая девушка;

Соняша;

Скорее грустят глаза;

В начале подумала, что фото Кейт Мосс;

Огонь;

Температура?

Красавица.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Вера Брежнева сделала неожиданное признание о старшей дочери. Артистка рассказала, что Соня не сразу поняла важность ЗОЖ. Ведь в США ее подстерегало много соблазнов в виде неполезной еды, которая быстро готовиться и очень вкусно пахнет.

При этом Брежнева призналась, что сейчас Соня говорит ей о том, что она была права. Кроме того, артиста призналась, что во время карантина Соня покрасила волосы в темно-коричныевый цвет, который у нее не ассоциируется с дочерью.

Ранее Соня Киперман неожиданно жестко дала отпор хейтерам.

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Автор: Styler