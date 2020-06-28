Будто картина: нежная Фреймут в романтичном наряде показала редкие фото дочки-именинницы

Ведущая запечатлела, как началось утро ее дочки-именинницы
Ольга Фреймут в любой ситуации остается утонченной и элегантной, а также не забывает о манерах настоящей леди. Ведущая покорила поклонников не только умением держаться в кадре, но и отличным вкусом и чувством стиля, что она подтверждет из раза в раз своими появлением на светских мероприятях и повседневными луками. Так, Ольга опубликовала в Instagram нежное и романтичное фото в невесомом наряде, очаровав подписчиков, а также показала редкие фото дочки-именинницы Евдокии.
Теледива разместила на белоснежных перилах на веранде с колонами. На ней – романичное платье-миди белого цвета с классическим черным принтом polka dot с открытыми плечами и вырезом на резинке, а также длинными рукавами. В руках она держит букетик нежных цветов.
Ольга Фреймут покорила нежным образом словно с картины (фото: instagram.com/freimutolia)
Поклонники пришли в восторг от образа ведущей, будто сошедшей с картины.
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Скриншот комментариев
Кроме того, 28 июня у дочери Ольги, Евдокии, исполнилось три года. По такому случаю ведущая повела девочку в храм. Компанию сестричке составил ее старший брат Валерий. Именинница нарядилась в легкое платье в горошек с рюшами и оборками, прическа – два хвостика с белоснежными бантами. Девочка подошла к алтарю, а мама запечатлела ее рядом со священнослужителями в праздничных ризах.
Дочке Ольга Фреймут Евдокии исполнилось 28 июня 3 года (фото: instagram.com/freimutolia)
Также Ольга поделилась домашним фото девочки, которая позирует на стуле посреди просторной гостинной и любуется украшеной шарами комнатой. Ведущая сравнила кадр с картиной загадочного уличного художника Бенкси. Также Ольга показала, чем балует домашних в знаменательный день – она приготовила картофельный гратен.
Ольга Фреймут любит готовить и баловать домашних вкусныыми блюдами (фото: instagram.com/freimutolia)
Ранее Ольга Фреймут показала ценный подарок от дочки Евдокии и поделилась теплым личным воспоминанием.
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Автор: Lite