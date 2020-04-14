Будьте кошечками! Оля Цибульская рассказала, как не поссориться с мужем во время карантина

Оля Цибульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

Певица отметила, что у нее с мужем появилось больше времени друг на друга

Певица Оля Цибульская объяснила, как сохранить прекрасные отношения с любимым мужчиной на карантине. Артистка дала советы в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Когда вынуждены сидеть дома, то время от времени могут возникать конфликты. Особенно если раньше вы вели активный образ жизни, а теперь должны постоянно находиться в четырех стенах.

«Мы все живые люди, и если уже хочется задушить друг друга, то мы едем в лес и там проводим время, – рассказала Оля Цибульская в прямом эфире «Зірковому шляху». – В лесу есть возможность снять маску, подышать свежим воздухом и забыть про карантин, который, я надеюсь, скоро закончится».

Певица привела пример, как лучше всего проводить время вместе.

«У меня есть подруга маркетолог, которая скинула мне на днях очень интересное исследование. Оказывается, в Украине на 50% увеличилось количество запроса «тест на беременность». То есть что люди делают во время карантина? Правильно! Занимаются любовью, – сказала знаменитость. – Когда чувствуете, что срывает крышу, то секс очень быстро всех мирит».

Если наскучило однообразие, и нельзя выйти с любимым в ресторан, то устроить праздник в домашних условиях проще простого. У Оли Цибульской это получилось.

«Однажды мне захотелось пойти куда-то в вечернем платье, – поделилась певица с «Зірковим шляхом», – муж заказал устрицы, и я из спальни пришла на кухню».

Во время карантина Оля Цибульская стала больше общаться с близкими людьми. Особенно с любимым.

«Выяснилось, что мы так мало знаем друг о друге, – сказала певица. – Раньше постоянно была работа, а теперь появилось больше времени просто посидеть и поговорить».

На вопрос, как сохранить отношения, Оля Цибульская ответила:

«Я хочу обратиться ко всем женщинам: «Будьте кошечками! Даже в это непростое время. Мурлычьте, царапайте любимому спину, кусайте его за ушко, говорите ему нежные слова». Потому что мне кажется, что нам, женщинам, проще переждать это время. Мы любим создавать уютное гнездышко, готовить вкусную еду, нас спасают дети, – объяснила певица. – Мужчинам сегодня труднее. Поэтому не долбите дырку в голове любимого. Каждая из нас может выбрать: быть дятлом или цветочком».

Напомним, ранее Цибульская откровенно рассказала об интиме в лифте.