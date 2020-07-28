Будет горячо! Стали известны имена партнеров Саниной и Каминской на Танцах со звездами

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Певицы будут покорять паркет с известными танцовщиками

На днях определились две новые участницы нового сезона шоу Танцы со звездами - фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и солистка поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская приняли вызов и согласились попробовать свои силы на паркете. Причем для Славы это будет уже вторая попытка - она участвовала в проекте Танці з зірками-2019, но серьезная травма заставила ее досрочно покинуть шоу. Теперь же стали известны имена танцевальных партнеров артисток.

Партнером Юлии Саниной в шоу станет хореограф Дмитрий Жук. Танцор уже в четвертый раз будет принимать участие в проекте.

"С Димой мне повезло. Я считаю его лучшим и самым стильным танцором проекта. Также он оказался классным учителем, Дима видит мой потенциал и не дает отчаяться. А еще он горячий красавчик, так что, девушки, готовьтесь!" -

высказалась Юля о своем партнере по шоу.

Юлия Санина и Дмитрий Жук (фото:пресс-служба 1+1)

В свою очередь, партнером Славы Каминской стал танцор и хореограф Дмитрий Дикусар, который в третий раз будет принимать участие в шоу. По словам певицы, он помог ей справиться со страхом.

"Танец – это искусство. И я нашла идеального художника для этого полотна. Я бы даже сказала, мы оба интуитивно выбрали друг друга. Он уже помог мне преодолеть страх, и аккуратно раскрывает новую Славу", - прокомментировала исполнительница.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар (фото: пресс-служба 1+1)

На своей странице в Instagram Слава поделилась эффектным черно-белым видео. В ролике певица стоит в красивой позе вместе со своим партнером на пляже, но они накрыты белой тканью. Под песню Time of my life из фильма "Грязные танцы" ткань медленно спадает, и становится видно, с кем именно позирует Каминская.

Напомним, премьера нового четвертого сезона "Танців з зірками" состоится этой осенью на "1+1". Сейчас уже известны имена трех судей нового сезона: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис будут оценивать танцевальные способности звездных участников в новом сезоне шоу.

Кстати, уже известны имена семерых звездных участников нового сезона Танців з зірками: за победу в проекте будут бороться Олег Винник с Еленой Шоптенко; Надежда Мейхер с Кириллом Васюком; Санта Димопулос с Максом Леоновым; Тарас Цымбалюк с Яной Заец; Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко.

Ранее звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая стала новой участницей шоу Танцы со звездами 2020.