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Будет горячо! Настя Каменских заинтриговала фото в офисе Playboy

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.11.2019 - 13:04
Будет горячо! Настя Каменских заинтриговала фото в офисе Playboy
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Артистка активно занимается продвижением своего творчества в Мексике

Настя Каменских по полной использует свою поездку в Мексику - сначала певица вместе с мужем Потапом отдохнула на берегу океана, хвастаясь похудевшей фигурой на ярких фото в купальниках. Теперь же она активно занимается продвижением своего творчества - ведь она мечтает когда-нибудь получить Грэмми! Со своим новым хитом ELEFANTE", который за короткое время успел взорвать сеть и набрал с момента премьеры более 8 млн. просмотров на YouTube, артистка покоряет радиостанции и ТВ-шоу Мехико.

Новым фото на своей странице в Instagram Настя также не на шутку заинтриговала своих поклонников - она запечатлена в мексиканском офисе знаменитого мужского журнала Playboy. Певица в черной кожаной куртке-косухе позирует у стены с логотипом и названием компании, изобразив руками, что она тоже "зайка".

"Грядет кое-что горяченькое..." - подписала кадр звезда, добавив хэштег популярного мужского журнала.

Будет горячо! Настя Каменских заинтриговала фото в офисе Playboy

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Взбудораженные фанаты бурно отреагировали на фото и тут же предположили, что Каменских предложили сняться для пикантного глянца.

  • Ждём
  • Настя, вы красотка
  • А Потап где?
  • Опять Playboyshooting? Класс
  • Любимая красотка
  • @kamenskux бомбочка просто
  • Крутышка!!!
  • NK что снимается для журнала Playboy? She wrote about smth hot ...
  • Просто нема слів одним словом красуня
  • Всегда секси шмекси!!!
  • Разделась бы))) как в плейбое)))
  • Привет, зайка

Будет горячо! Настя Каменских заинтриговала фото в офисе Playboy

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских в кожаном экстра-мини поделилась своим счастьем - певица посетила офис популярной испаноязычной музыкальной платформы Claro Música.

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