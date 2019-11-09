Будет горячо! Настя Каменских заинтриговала фото в офисе Playboy

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Артистка активно занимается продвижением своего творчества в Мексике

Настя Каменских по полной использует свою поездку в Мексику - сначала певица вместе с мужем Потапом отдохнула на берегу океана, хвастаясь похудевшей фигурой на ярких фото в купальниках. Теперь же она активно занимается продвижением своего творчества - ведь она мечтает когда-нибудь получить Грэмми! Со своим новым хитом ELEFANTE", который за короткое время успел взорвать сеть и набрал с момента премьеры более 8 млн. просмотров на YouTube, артистка покоряет радиостанции и ТВ-шоу Мехико.

Новым фото на своей странице в Instagram Настя также не на шутку заинтриговала своих поклонников - она запечатлена в мексиканском офисе знаменитого мужского журнала Playboy. Певица в черной кожаной куртке-косухе позирует у стены с логотипом и названием компании, изобразив руками, что она тоже "зайка".

"Грядет кое-что горяченькое..." - подписала кадр звезда, добавив хэштег популярного мужского журнала.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Взбудораженные фанаты бурно отреагировали на фото и тут же предположили, что Каменских предложили сняться для пикантного глянца.

Ждём

Настя, вы красотка

А Потап где?

Опять Playboyshooting? Класс

Любимая красотка

@kamenskux бомбочка просто

Крутышка!!!

NK что снимается для журнала Playboy? She wrote about smth hot ...

Просто нема слів одним словом красуня

Всегда секси шмекси!!!

Разделась бы))) как в плейбое)))

Привет, зайка

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских в кожаном экстра-мини поделилась своим счастьем - певица посетила офис популярной испаноязычной музыкальной платформы Claro Música.