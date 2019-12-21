"Будь счастлива": Потап трогательно обратился к бывшей жене

Фото: Потап и Ирина Горовая (jetsetter.ua)

Матери сына продюсера исполнилось 42 года

Украинский артист и продюсер Потап счастлив во втором браке с Настей Каменских - пара частенько выкладывает в соцсетях нежные совместные снимки и не стесняется демонстрировать чувства на публике. При этом он остался в хороших отношениях с бывшей супругой Ириной Горовой, ведь у них остался общий сын Андрей и совместный бизнес. 20 декабря женщине исполнилось 42 года и Алексей трогательно поздравил ее с днем рождения.

На своей странице в Instagram Потап опубликовал совместный черно-белый кадр с Ириной. На эффектном фото рэпер в черном костюме сидит спиной к Горовой и смотрит в сторону. Ирина же позирует в белом костюме с черной блузкой, вызывающе глядя в объектив.

В подписи к милому кадру Потап пожелал бывшей жене быть счастливой.

"Ирочка с Днём Твоего Рождения! Будь счастлива!" - написал продюсер.

Фото: Потап и Ирина Горовая (instagram.com/realpotap)

Подписчики Алексея Потапенко присоединились к поздравлениям, а также принялись обсуждать фото.

Вітання!

Фото прям Агонь

Одним фото все сказано

Настя фото подбирала

Сильно!

Идеальные отношения! Такое дано не каждому)

Милые

Крутое фото

С днюхой

Как приятно смотреть когда люди остаются людьми после развода

Поздравляю

С вашем днём

Красивая пара, остались друзьями...

Вот это круто когда люди расходясь ничего не делят, а остаются в прекраснейших отношениях.И ребёнок себя чувствует счастливым когда такие отношения у родителей!! Браво

Некрасиво поздравлять спиной

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Ранее сын Потапа и Ирины Горовой 11-летний Андрей трогательно поздравил маму с днем рождения.