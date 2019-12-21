"Будь счастлива": Потап трогательно обратился к бывшей жене

Матери сына продюсера исполнилось 42 года
Украинский артист и продюсер Потап счастлив во втором браке с Настей Каменских - пара частенько выкладывает в соцсетях нежные совместные снимки и не стесняется демонстрировать чувства на публике. При этом он остался в хороших отношениях с бывшей супругой Ириной Горовой, ведь у них остался общий сын Андрей и совместный бизнес. 20 декабря женщине исполнилось 42 года и Алексей трогательно поздравил ее с днем рождения.
На своей странице в Instagram Потап опубликовал совместный черно-белый кадр с Ириной. На эффектном фото рэпер в черном костюме сидит спиной к Горовой и смотрит в сторону. Ирина же позирует в белом костюме с черной блузкой, вызывающе глядя в объектив.
В подписи к милому кадру Потап пожелал бывшей жене быть счастливой.
"Ирочка с Днём Твоего Рождения! Будь счастлива!" - написал продюсер.
Фото: Потап и Ирина Горовая (instagram.com/realpotap)
Подписчики Алексея Потапенко присоединились к поздравлениям, а также принялись обсуждать фото.
Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)
Ранее сын Потапа и Ирины Горовой 11-летний Андрей трогательно поздравил маму с днем рождения.