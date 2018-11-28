"Будь всегда честным": Подкопаева трогательно поздравила сына с днем рождения

Фото: Лилия Подкопаева (instagram com/liliyapodkopaeva_official)

Гимнастка опубликовала коллаж из фото в разном возрасте

Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева, которая недавно рассказала об усыновлении ребенка, опубликовала на своей странице в Instagram трогательный пост с поздравлениями для своего старшего сына Вадима. Мальчику исполнилось 13 лет.

Лилия Подкопаева разместила фотографию именинника и пожелала ему быть всегда честным и отважным.

"Будь всегда честным и отважным. Будь собой. Бери от жизни все прекрасные моменты, мечтай, радуйся, путешествуй", – отметила украинская гимнастка.

Скриншот поста (instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Также Лилия Подкопаева сделала небольшой коллаж из фотографий Вадима. Первое фото – черно-белое, там спортсменка держит на руках мальчика, совсем маленького.

Скриншот фото (instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Вадим – не родной сын украинской спортсменки. Недавно она призналась, что усыновила его, когда он был еще младенцем. Как утверждает Подкопаева, это была любовь с первого взгляда.

"Однажды в донецком детском доме я увидела малыша, который своими пальчиками зацепил меня. И это оказалась любовь с первого взгляда. Сложно рассказывать об этом, потому что каждый человек переживает по-своему. Вадька смотрел большущими глазами, вцепился в мои пальцы, и я знала, что никуда без него уже не уйду. Знаешь, дети нас выбирают. Неважно, мы биологические родители или нет", - рассказала спортсменка.

Напомним, ранее мы писали о том, что Подкопаева дала оценку российской агрессии.

А также рассказывали о том, что Лилия Подкопаева рассказала об усыновлении ребенка.

Видео: РБК-Украина