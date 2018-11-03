"Бросай все, полетели": Ефросинина показала откровенные фото с отпуска

Фото уже успели покорить сеть
Популярная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина показала подписчикам, как проводила отдых в Исландии. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
"Я увидела полмира благодаря тебе. И сейчас у нас снова получился невероятный побег, моя Венечка. Помню все моменты, когда на моем телефоне высвучивалось твое: "бросай все, полетели". А сколько еще впереди", - сказала она.
Фото: Маша Ефросинина на отдыхе (instagram.com/mashaefrosinina)
Обратим внимание, что на опубликованных фото есть весьма откровенные снимки. К примеру. На одном из них телеведущая стоит в боди, шляпе и голубой накидке.
При этом фанаты Ефросининой "рассыпались" в комплиментах кумиру.
"Классная", - сказала пользователь "Светик".
"Маша, а чего ты им свою пятую точку не показываешь, как Полякова", - уточнила юзер Оксана Сивко.
"Ты крутецкая, Маша", - подчеркнула пользователь Иринка Темборовская.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, ранее Заплаканная Ефросинина рассмешила сеть под хит KAZKA.
Отметим, ранее Ефросинина в своем новом блоге-"пятерочке" подробно рассказала, как относится к деньгам и как распоряжается финансами. К примеру, ведущая подчеркнула, что всегда знает, сколько денег в кошельке, на счету и вообще средств. Ведь деньги любят счет.
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Видео: (video.rbc.ua)