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"Божественный дуэт": сеть в восторге от совместной песни Тины Кароль и группы Бумбокс

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.04.2019 - 10:28
"Божественный дуэт": сеть в восторге от совместной песни Тины Кароль и группы Бумбокс
Фото: Тина Кароль и Андрей Хлывнюк (instagram.com/tina_karol)

Поклонники Тины Кароль давно ждали от нее совместной песни

Популярная украинская певица Тина Кароль подготовила большой сюрприз для своих поклонников - она записала совместную песню вместе с группой Бумбокс. Клип на композицию "Безодня" обещают представить уже вечером 4 апреля, однако сама песня уже была опубликована на Youtube-канале familyboombox.

На промо-постере Тина запечатлена в красном платье в цветочный принт и с открытыми плечами. Лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк позирует в черном наряде и шапке.

Видео: Тина Кароль и Бумбокс - Безодня (youtube.com/familyboombox)

Поклонники поспешили поделиться своими впечатлениями от подобного сотрудничества - многие фаны уже давно ждали, чтобы Кароль записала с кем-то совместную песню. Судя по комментариям, они остались более чем довольны, называя "Безодню" божественным дуэтом и благодаря артистов за такой подарок.

  • "Как так красиво можно управлять голосом, как Кароль?) Бумбокс эмоции топ, дуэт супер*"
  • "Якщо рай існує, то там крутять Бумбокс"
  • "Удивительно, очень красиво, эмоционально!!! Спасибо за такой подарок"
  • "Это не реально красиво!!! Супер!!! Вау уууу потрясно!!!﻿"
  • "Божественний дует. Стільки емоцій, життя, болю. Хана, мене прямо розірвало. Браво!﻿"
  • "Дякуємо, давайте вже весь альбом))﻿"
  • "БОМБА! на повторі! ДЯКУЮ!﻿"
  • "Незвичайне поєднання голосів)﻿"
  • "Тіна королева мілізмів! Люблю її"
  • "Більше ніж пісня!﻿"
  • "Пісня дуже емоційна. Сподобалася! Пропустила її крізь себе і відчула﻿"

Напомним, ранее чувственная Тина Кароль удивила необычным нарядом как будто с мужского плеча.

Также напомним, до этого "пленительная кошечка" Тина Кароль покорила поклонников фото в кровати.

Кстати, Тина Кароль вновь очаровала задумчивым снимком.

С мужского плеча: чувственная Тина Кароль удивила необычным нарядом Пленительная кошечка: Тина Кароль покорила поклонников фото в кровати
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Новости Украины Тина КарольпесниБумбокс
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