"Божественный дуэт": сеть в восторге от совместной песни Тины Кароль и группы Бумбокс

Поклонники Тины Кароль давно ждали от нее совместной песни
Популярная украинская певица Тина Кароль подготовила большой сюрприз для своих поклонников - она записала совместную песню вместе с группой Бумбокс. Клип на композицию "Безодня" обещают представить уже вечером 4 апреля, однако сама песня уже была опубликована на Youtube-канале familyboombox.
На промо-постере Тина запечатлена в красном платье в цветочный принт и с открытыми плечами. Лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк позирует в черном наряде и шапке.
Видео: Тина Кароль и Бумбокс - Безодня (youtube.com/familyboombox)
Поклонники поспешили поделиться своими впечатлениями от подобного сотрудничества - многие фаны уже давно ждали, чтобы Кароль записала с кем-то совместную песню. Судя по комментариям, они остались более чем довольны, называя "Безодню" божественным дуэтом и благодаря артистов за такой подарок.
Напомним, ранее чувственная Тина Кароль удивила необычным нарядом как будто с мужского плеча.
Также напомним, до этого "пленительная кошечка" Тина Кароль покорила поклонников фото в кровати.