"Боже спаси": супруг Лорак оставил странное поздравление с Днем матери

Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу (фото: instagram.com/anilorak)

Ночь перед российским Днем материи звездный супруг провел в клубе

Недавно украинская звезда и певица Ани Лорак, которая активно выступает в Российской Федерации, оконфузилась в сети с российским праздником. К поздравлениям также присоединился звездный супруг Мурат Налчаджиоглу, который написал странный комментарий к публикации. Он сделал репост записи звезды на своей странице в Instagram.

"Боже спаси всех матерей", — написал Мурат в подписи к снимку.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/muratnalca

Интересно, что в ночь перед наступлением праздника, когда артистка получала "Золотой граммофон" на российской музыкальной премии в Москве, звездный муж выложил фото из бара в Киеве. Об этом свидетельствует снимок в его Instagram-истории.

Скриншот истории instagram.com/muratnalca

Следует отметить, что Мурат Налчаджиоглу закрыл доступ к комментариям из-за обвинений фанатов артистки в измене.

Напомним, что Ани Лорак разводится с мужем. Ранее мы публиковали подтверждение.

Ранее мы писали, что бывший муж Ани Лорак надеется, что она помирится с Муратом.

Видео: (video.rbc.ua)