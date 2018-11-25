"Боже спаси": супруг Лорак оставил странное поздравление с Днем матери

Ночь перед российским Днем материи звездный супруг провел в клубе
Недавно украинская звезда и певица Ани Лорак, которая активно выступает в Российской Федерации, оконфузилась в сети с российским праздником. К поздравлениям также присоединился звездный супруг Мурат Налчаджиоглу, который написал странный комментарий к публикации. Он сделал репост записи звезды на своей странице в Instagram.
"Боже спаси всех матерей", — написал Мурат в подписи к снимку.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/muratnalca
Интересно, что в ночь перед наступлением праздника, когда артистка получала "Золотой граммофон" на российской музыкальной премии в Москве, звездный муж выложил фото из бара в Киеве. Об этом свидетельствует снимок в его Instagram-истории.
Скриншот истории instagram.com/muratnalca
Следует отметить, что Мурат Налчаджиоглу закрыл доступ к комментариям из-за обвинений фанатов артистки в измене.
Напомним, что Ани Лорак разводится с мужем. Ранее мы публиковали подтверждение.
Ранее мы писали, что бывший муж Ани Лорак надеется, что она помирится с Муратом.
Видео: (video.rbc.ua)