"Боже, 15 лет": Оля Полякова рассказала, кто в семье кормилец

Оля Полякова и ее муж Вадим (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова оставила супругу трогательное признание

Певица Оля Полякова вместе с мужем отмечают годовщину свадьбы. Пара поженилась в 2004 году и воспитывает двух общих дочерей - Машу и Алису. К слову, 14-летняя Маша - уже известная блогер. Девушка активно делится модными образами, рассказывает о путешествиях и т.д. Кто в семье кормилец, Полякова рассказала "Зірковому шляху" на канале "Украина".

"Боже, 15 лет. Мы ничего не планируем. Может соберем друзей, а может куда-то полетим. Я еще не знаю", - делится Полякова о планах о праздновании.

Супруг Поляковой Вадим много лет финансово поддерживал ее творчество. И на днях Оля Полякова эксклюзивно сообщила журналистам "Зіркового шляху", начиная с 2008 года бизнес ее мужа понес значительные потери.

"Очень многие мужчины потеряли бизнес, особенно средний, и отчаялись", - говорит журналистам на канале "Украина" Полякова.

Исполнительница уже не один год является главной кормилицей в их семье.

"Я обеспечиваю где-то 4 года. Совсем мне никто не помогал. И я очень надеюсь, что наши мужчины найдут себя, что в нашей стране будет развиваться малый и средний бизнес. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. И не будет только Олечка работать, а еще и наши мужчины будут работать и зарабатывать", - выразила надежду певица.

Ксати, на своей страничке в сети instagram Полякова опубликовала трогательное обращение к мужу в честь годовщины.

"15 нашка! Не могу поверить, что кто то меня выдержал столько времени! Это мог только Ты! Терпеливый, добрый, сильный, поддерживающий, верящий в меня, в нас, в нашу семью! Это ты - мой тыл, моя опора! Ты всегда на моей стороне! Спасибо за детей, они похожи на тебя и это прекрасно! Нет никаких секретов семейной жизни, кроме любви, понимания и поддержки! Спасибо!" - пишет Полякова, обращаясь к мужу Вадиму.

Как сообщалось ранее, Маша Полякова периодически интригует подписчиков откровенными образами. Недавно девушка в купальнике поразила воображение фанатов, которые отметили, что в таком луке она даже переплюнула свою маму.

Также мы писали о том, что еще один наряд от Маши Поляковой вызвал фурор в сети. Девушка позировала в ультратрендовом образе всем на зависть.