"Бомбита": дочь Поляковой похвасталась идеальной фигурой в спортзале

Маша Полякова (Фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша Полякова продемонстрировала свое идеальное тело

Дочь Оли Поляковой Маша поделилась на своей страничке в Instagram снимком, который был сделан в спортивном зале. На нем можно увидеть 14-летнюю Машу Полякову, стояющую в планке и демонстрирующую свою идеальную фигуру.

Девочка одета в облегающий спортивный костюм, которые делает ее тело еще стройнее. Маша призналась, что занимается почти каждый день.

"Как часто вы занимаетесь спортом? И приносит ли это вам удовольствие? Лично мне да, а вот в зал я с выходными хожу 6 раз в неделю", - написала дочь Поляковой в своем микроблоге.

Маша Полякова (Фото: instagram.com/mashapolyakova)

Подписчики девочки оценили ее старания и поддержали их.

Бомбита!

Очень красивая девочка, умничка!

Здорово! Я мечтаю чтоб у меня было время на зал, пока двое маленьких детей - это нереально.

Круто, очень шикарная, просто вау!

Обожаю спорт, это классное настроение, бодрость, легкость, красота, хочется летать. Это как ежедневная необходимость. Жаль только, что у меня ограничения. А ты молодчинка!

Молодчинка! На маму похожа очень.

Шикарная!

Скриншот: instagram.com/mashapolyakova

Скриншот: instagram.com/mashapolyakova

Скриншот: instagram.com/mashapolyakova

Судя по всему, большинство положительных комментариев ее фолловеры сейчас оставляют и потому, что ранее Маша подвергалась жесткой критике в сети из-за лишнего веса и ее звездная мама активно защищала дочь, резко отвечая на негативные комментарии интернет-пользователей. Оля Полякова также сама села на жесткую диету, чтобы подать пример дочке. И, судя по снимкам Маши Поляковой в Instagram, у звезды это получилось. Мы видим отличный результат!

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой блеснула стильными повседневными образами.

Интересно, что Маша Полякова активно развивает свой блог - так, у девушки уже более 100 тысяч подписчиков в Instagram. Кроме того, она берет уроки вокала и довольно успешно пробует себя в роли модели. А недавно и младшая сестра Алиса последовала ее примеру - дочери Поляковой приняли участие в модном показе в Киеве и вместе вышли на подиум в блестящих нарядах. Маша также призналась, что очень любит делать себе макияж.