"Бомбезный дурдом": группа MOZGI показала новый клип

Видео: YouTube / MOZGI - "Полюбэ"

Группа MOZGI выпустила клип на песню "Полюбэ". Как и анонсировал известный украинский шоумен, рэп-исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап), ролик вышел ярким и забавным, а сама песня наверняка вскоре станет их очередным хитом. Произведение команда обнародовала на своем YouTube-канале.

При просмотре клипа, главным героем которого стал Потап, зрителя ждут интерактивный музей музыки будущего, стенд "Голова Потапа", "Потапчик в стране MOZGI", музыкальный калейдоскоп Потапов и Позитивов, как дядя Вадя бороздит космос на ковре-самолете, Эд в образе Майли Сайрус, погоня в кукурузном тоннеле, Потап-блондинка и дедушка Позитив, Межгалактическая жевательная резинка, чучело Потапа, МOZGI-матрешка.

Над клипом работала большая команда: режиссер Леонид Колосовский, исполнительный продюсер Ирина Горовая, Project Team Виталий Денчук и Дмитрий Архипович, Creative Влад Болсун и Александр Мельников, Art Director Илларион Ефремов, DOP Владислав Воронин.

Фото: MOZGI - "Полюбэ"

Также Потап призвал "развернуть видос на весь экран!!! И ищи конкурс от #MOZGI в нашей инсте! http://instagram.com/mozgiband/﻿"

В комментариях к видеоклипу поклонники группы иронизируют и рассуждают о роли компании "АТБ" в песне и отмечают, что клип вышел ярким и динамичным:

"Ну примерно так я себе мысли Потапа и представлял";

"Круто качает, АТБ очень зашло. Интересно, это реклама или просто тролинг? А еще крутой дроп﻿";

"Ого!!! Такой динамичной кучи спецэффектов еще надо поискать!!! Вынос мозга - браво!";﻿

"Дядя Вадя как всегда вызвал мурашки от своего голоса";﻿

"А потом нас спрашуют, почему у нас проблеми с психикой";

"Клип на уровне";

"После концерта Иглесиаса, АТБ подняли денег и заплатили за продакт-плейсмент Потапу";

"Что за бомбезный дурдом"...

Скрин: MOZGI - "Полюбэ"

Как сообщалось ранее, недавно Потап заинтриговал снимком с роскошной блондинкой, вызвав среди своих поклонников новую волну слухов.

Также мы писали о том, что Потап, неоднократно удивлявший фанов разными яркими образами, в этот раз озадачил всех своим заявлением о Насте Каменских.

Напомним, что мы писали о том, что Потап похвастался невероятным достижением Каменских - звезде удалось за четыре месяца выучить испанский язык и представить свою песню с ярким lyric-видео.

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Видео: РБК-Украина