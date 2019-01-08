"Бомба": огненная Тодоренко поделилась редким фото на 6-м месяце беременности

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая вызвала восторг в сети, появившись в летнем платье на греческом острове

Регина Тодоренко приятно ошеломила своих поклонников очень солнечным, летним и, главное, уникальным фото. Так, известная телеведущая также поспешила принять участие в "звездном флешмобе" и поздравить своих фанатов с Рождественскими праздниками. При этом Тодоренко выбрала для такого важного поздравления красочного фото не на фоне новогодней елки или заснеженных пейзажей, как это сделали многие другие, а опубликовав яркий снимок с греческого острова Санторини.

"С Рождеством вас, мои дорогие! Желаю всем вашим семьям благополучия, взаимопонимания, здоровья, крепкой любви и путешествий", — оставила теплые пожелания Тодоренко.

Однако главная уникальность опубликованного фото состоит в том, что на снимке Регина Тодоренко позирует на 6-м месяце беременности.

На снимке телеведущая сверкает в летнем развевающемся платье огненного цвета, декорированного воланами с одним открытым плечом. На фоне видим узнаваемые белоснежные домики с голубыми крышами греческого острова.

Летняя Регина Тодоренко на шестом месяце беременности (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что популярная телеведущая впервые стала мамой 5 декабря 2018 года. У Тодоренко и Топалова родился первенец — мальчик. Позже Регина очень трогательно поблагодарила Топалова за сыночка.

Что касается "огненного" снимка, то поклонники Тодоренко рассыпались в положительных комментариях, отметив, что их любимица всегда выглядит шикарно.

"Солнышко ты наше", — восхищается tatusja_71.

"Ты — бомба", — пишет strawberry_slime_ua876.

"Ты прекрасна!" — соглашается kate_kotenok_2009.

"Какая ты хорошенькая. Настоящая", — отмечает moiseeva___olenka.

"Регина — молодчина, всегда искренне улыбается! Смотришь — настроение повышаеться!" — пишет astra_astra_astra.

"Регинка, ну какая же ты позитивная и солнечная!" — подчеркивает lenailina7573.

"Вы самая классная телевидущая и вообще как девушка, женщина, жена и мать. Пусть у вас все будет хорошо. Удачи и счастья", — желает 18.kimravi.

"Регина, ты как всегда прекрасна! С Рождеством вашу семью", — eltnamedyanik.

Напомним, ранее продюсер Светланы Лободы и соавтор идеи популярной тревел-передачи "Орел и Решка" Нателла Крапивина призналась, сколько стоил проект.

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