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Бомба: горячая Настя Каменских станцевала танец, прикрывшись лишь подушками

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.04.2020 - 09:31
Бомба: горячая Настя Каменских станцевала танец, прикрывшись лишь подушками
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица приняла участие в модном сетевом челлендже

Настя Каменских, невзирая на карантин, продолжает активно работать. Певица радует поклонников полезным контентом и помогает им на самоизоляции становиться стройнее, выносливее и подтянуть фигуру к лету. Она даже запустила собственный мотивационный пракический курс для всех желающих. Теперь же энергичная и деятельная NK решила немного подразнить сеть и приобщилась к популярному флешмобу с подушками. Его суть в том, чтобы из спальных принадлежностей "соорудить" наряд, зафиксировав его на талии.

Так, Настя задействовала не одну, а целых две подушки, из которых создала "платье" и закрепила его на талии поясом с пряжкой. Судя по кадрам, под импровизированным нарядом нет белья. Настя не просто сделала фото, как большинство знаменитостей, например, Анна Ризатдинова или Леся Никитюк, которая "пустила в ход" одеяло, а сняла видео. Зажигательная певица танцует под музыку и веселится на камеру.

Поклонники звезды пришли в восторг от эксперимента Насти, и ее вариант для челленджа им пришелся по вкусу.

Шанс стать лучше: Настя Каменских рассказала, как сделать карантин продуктивным

  • Подушки лишние, Настя
  • На это можно смотреть вечно
  • Ты богиня, ты Звезда
  • А без подушки?
  • Ваш вариант самый крутой и интересный
  • Вау, Настя, вы прекрасно выглядите
  • Настюша-бомба
  • Красотка такая
  • Классно
  • Бесподобно

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась эффективными упражнениями для подтянутых и аппетитных ягодиц. Конечно же, свои советы звезда проиллюстрировала на обучающем видео.

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