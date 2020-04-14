Бомба: горячая Настя Каменских станцевала танец, прикрывшись лишь подушками

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица приняла участие в модном сетевом челлендже

Настя Каменских, невзирая на карантин, продолжает активно работать. Певица радует поклонников полезным контентом и помогает им на самоизоляции становиться стройнее, выносливее и подтянуть фигуру к лету. Она даже запустила собственный мотивационный пракический курс для всех желающих. Теперь же энергичная и деятельная NK решила немного подразнить сеть и приобщилась к популярному флешмобу с подушками. Его суть в том, чтобы из спальных принадлежностей "соорудить" наряд, зафиксировав его на талии.

Так, Настя задействовала не одну, а целых две подушки, из которых создала "платье" и закрепила его на талии поясом с пряжкой. Судя по кадрам, под импровизированным нарядом нет белья. Настя не просто сделала фото, как большинство знаменитостей, например, Анна Ризатдинова или Леся Никитюк, которая "пустила в ход" одеяло, а сняла видео. Зажигательная певица танцует под музыку и веселится на камеру.

Поклонники звезды пришли в восторг от эксперимента Насти, и ее вариант для челленджа им пришелся по вкусу.

Шанс стать лучше: Настя Каменских рассказала, как сделать карантин продуктивным

Подушки лишние, Настя

На это можно смотреть вечно

Ты богиня, ты Звезда

А без подушки?

Ваш вариант самый крутой и интересный

Вау, Настя, вы прекрасно выглядите

Настюша-бомба

Красотка такая

Классно

Бесподобно

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась эффективными упражнениями для подтянутых и аппетитных ягодиц. Конечно же, свои советы звезда проиллюстрировала на обучающем видео.