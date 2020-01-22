На больничной койке: Влад Топалов сделал пугающее признание о своем здоровье

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Снимок с капельницей певец сопроводил новостями о состоянии здоровья

Певец из РФ Влад Топалов, муж украинской телеведущей и певицы Регины Тодоренко, недавно огорчивший своих поклонников известиями о своем здоровье, сделал откровенное признание о своем самочуствии.

Начало 2020 года у четы Топалов-Тодоренко выдалось не совсем удачным, ведь глава семейства внезапно угодил в больницу и перенес две операции. 34-летний бывший солист руппы "Smash!!" опубликовал в Instagram фото из клиники и оповестил поклонников о проблемах со здоровьем.

И вот очередное признание от Влада не заставило себя ждать, певец опубликовал свежий снимок с капельницей и пожаловался на то, что взрослая жизнь преподносит ему не приятные сюрпризы. В комментариях под фото он посетовал на то, что когда-то слишком торопился взрослеть, а надо было учиться и слушаться родителей.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Раньше мы с друзьями вместе ходили в кино, в рестораны, в клубы, на танцы..... а сейчас - вместе ходим на обследования наших уже не молодеющих но всё еще крепких организмов!!!" - заявил музыкант.

И признался, что пришел на одследование не в одиночестве, а с другом, имя которого предпочел не разглашать.

"Не получил согласия на разглашение имени моего друга по "мероприятию" сегодня, поэтому не называю его) но было забавно лежать рядом друг с другом, в такой новой обстановке)))) Вот она - взрослая жизнь!!! И куда я, @лять, торопился взрослеть? Чем плохо было ПРОСТО СЛУШАТЬСЯ РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЬСЯ? Забавно)))" - отшутился Влад.

Подписчики пожелали исполнителю скорейшего выздоровления и признались, что взрослая жизнь не такая уж и беззаботная, как они представляли ее в детстве.

Где мои 17 лет ?

Раньше игрушки были машинки и танчики,а теперь клизмы и капельницы. Молодежь не болеть!!!!!

Правильно за здоровьем надо следить

Дааа...взрослая жизнь...

это только цветочки!

О да! Я в детстве думала, что быть взрослым - это круто: делаешь что хочешь. Всё казались такими умными, смелыми, легко принимающими решения. Нифига! Как же жёстко меня обманули

Раньше до утра гуляли и на работу, а теперь 100 раз подумаешь прежде чем идти тусить и не дай бог выпить

Кстати, Влад Топалов в последнее время достаточно тщательно следит за своим здоровьем и не прогуливает спортзал. Вместе с супругой Региной Тодоренко они занимаются на тренажерах. Так недано они опубликовала кадры, на которых певец помог сделать жене растяжку.