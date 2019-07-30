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"Богиня": Маша Ефросинина в роскошном платье восхитила длинными ногами

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.07.2019 - 09:43
"Богиня": Маша Ефросинина в роскошном платье восхитила длинными ногами
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая покорила фанатов эффектным снимком

Телеведущей Маше Ефросининой в этом году исполнилось 40 лет, однако она восхищает цветущим внешним видом и стройной фигурой. К слову, в честь юбилея артистка снялась в эффектной фотосессии и украсила обложку июньского номера журнала Elle в роскошном наряде. Кадром с тех ярких съемок она поделилась на своей странице в Instagram.

Маша позирует в роскошном атласном платье красного цвета с глубоким декольте и пикантными разрезами на бедрах, а также длинным шлейфом. Красотка сидит в соблазнительной позе, закинув одну длинную ногу на другую. Волосы она оставила распущенными и задумчиво смотрит вдаль. Дополняют образ серебристые туфли.

"В любой непонятной ситуации надевай красный... #mycolour", - прокомментировала Ефросинина.

&quot;Богиня&quot;: Маша Ефросинина в роскошном платье восхитила длинными ногами

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики засыпали ведущую комплиментами, особенно отмечая ее бесконечные ноги и соглашаясь, что красный цвет ей очень идет.

  • Шикарная 
  • Маша, вы красотка 
  • Красивая и ты, и платье и локация! 
  • Богиня
  • Неприлично красивые ноги и Маша
  • Божеееее.....какая Мария
  • Благородный красный! Платье шикарно на Вас сидит
  • Бомба
  • Очень красивая
  • Ви прекрасні
  • Витончена і чарівна
  • Ох и Маша! Моника Белучи отдыхает)) 
  • Королева!!! Обожаю Вас!!!

&quot;Богиня&quot;: Маша Ефросинина в роскошном платье восхитила длинными ногами

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, счастливая Маша Ефросинина покорила сеть яркими семейными фото с мужем и сыном.

Ранее Маша Ефросинина засветила стройные бесконечные ноги на пляже испанского острова Ибица.

Также Маша Ефросинина побывала в ночном клубе на испанкой Ибице. Телеведущая от души повеселилась на вечеринке под открытым небом.

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