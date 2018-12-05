Леся Никитюк поделилась откровенным фото с отдыха в ОАЭ

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая в бикини показала, как изменилась ее фигура после проекта Танцы со звездами

После проекта Танцы со звездами Лесю Никитюк все чаще можно застать позирующей в откровенных нарядах. Телеведущая не скрывает, что танцы изменили ее тело в лучшую сторону, и она стала стройнее. И даже на отдыхе Леся продолжает фотографироваться практически обнаженной. Она поделилась на своей страничке в Instagram фотографией из Арабских Эмиратов, куда девушка улетела отдыхать.

На снимке звезда позирует между двумя небоскребами в Дубае. На ней надет миниатюрный купальник коричневого цвета с легким шиммером.

"No photoshop" – лаконично подписала Никитюк фото. И, как заметили многие поклонники в комментариях, фотошоп девушке действительно не нужен.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Также она призналась, что за последние шесть месяцев впервые выспалась и пообещала много новых фото с отдыха.

"Сегодня я отоспалась… впервые за 6 месяцев постоянных ТВ проектов, я отоспалась…и у меня в голове нет тревоги и постоянных мыслей типа:

- Через час в кадр?!?

- Треба бути Зверху!!!Зверху!!!Зверху!!!

Ча-Ча раз, два, три!!!

Я 6 месяцев пахала без выходных!!! Так что не удивляйтесь, что теперь в моем инста будет много еды, солнца, шоппингу и моря!!!" – поделилась Леся под фото на кровати.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Скриншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети пожелали ведущей отличного отдыха и отметили, что она замечательно выглядит.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, недавно популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала поклонникам фото в дерзком образе.

Мы также писали о том, что Леся Никитюк снялась в пикантной фотосессии для мужского журнала. Вместе с "богиней ламината" позировал и ее партнер по танцевальному проекту Максим Ежов.

Кстати, Леся Никитюк раскрыла секрет своего "серебра" на шоу Танцы со звездами.

Видео: РБК-Украина