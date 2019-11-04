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Блокадный Киев: Оля Полякова удивила "сувенирами" из Италии (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.11.2019 - 15:28
Блокадный Киев: Оля Полякова удивила "сувенирами" из Италии (видео)
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Даже сама Полякова немного пошутила по поводу своего запаса

Оля Полякова продолжает хвастаться яркими моментами своего отдыха в Италии, а именно - на острове Сардиния. Правда, украинская исполнительница уж сообщила поклонникам, что вернулась в Украину. И буквально сразу же приступила к репетициям и подготовке к концерту в Минске (20 ноября). Однако новости из Италии все еще “преследуют” певицу и ее подписчиков.

Так, Полякова решила похвастаться своими необычными сувенирами. Певица записала видео, в котором подробно показала и рассказала, что привезет с собой на память из новой поездки. Как выяснилось, Полякова решила запастись вкусными подарками. Фактически все ее “сувениры” - это различные деликатесы: от тунца и орешков до сыра и колбасы из фисташек.

Сама же Полякова забавно комментирует покупки:

“Это я везу домой… Такое впечатление, что у нас блокадный Киев. Но тем не менее мама привезет домой жрачку”, - смеется Оля.

Оля Полякова показала "блокадный набор" из Италии

При этом до вылета из Италии Полякова также показала плотный обед, который провела в компании своей дочери Маши Поляковой. Певица восхищается, как же все было вкусно.

Кстати, интересно, что до этого Полякова с дочкой Машей побаловали себя яркими покупками в Италии. Новое видео Полякова посвятила экскурсии по Сицилии. Мама с дочкой не просто прогулялись, но также побаловали себя приятными обновками.

Так, мама с дочкой купили себе серьги местных мастеров. Ольга купила массивные золотые серьги в форме крестов, декорированные разноцветными камешками. А вот Маша ограничилась более лаконичными и нежными серьгами-подвесками. “Я и мои новые офигительные серьги”, - комментирует видео Полякова.

Напомним, ранее Оля Полякова с дочкой Машей сверкнули формами в бикини и произвели настоящий фурор в сети.

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Новости Украины ИталияпевецОля Полякова
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