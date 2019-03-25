В блестящих мини-платьях и сапогах-чулках: Лобода показала сценические наряды

Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

После Ташкента Лобода отправиться с концертом в Лондон

Светлана Лобода вернулась со своей недавней поездки в США, где дала несколько концертов в разных городах (Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско). И вновь приступила к гастрольной деятельности. На этот раз исполнительница отправилась в столицу Узбекистана – Ташкент. Отмечается, что концерт должен состояться сегодня, 25 марта.

А пока до старта шоу остаются считанные часы, Лобода делится с поклонниками яркими фото с предыдущих выступлений. Соответствующие снимки появились в разделе сториз на instagram-страничке Лободы. На серии снимков, как обычно, видим супер яркие сценические наряды певицы, сплошь расшитые и декорированные различными блестками и пайетками. Мини-платья, ботфорты, глубокие декольте – еще одна изюминка шоу от Светланы Лободы.

Лобода на концертах (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Отметим, что для выступления в Сан-Франциско Лобода выбрала буквально "космически" образ. Певицу даже назвали "женщиной из будущего". Тогда исполнительница сделала несколько фото, на которых позировала в блестящем разноцветном комбинезоне, который выгодно подчеркивал ее фигуру. Самый примечательный аксессуар – футуристические солнцезащитные очки с желтой оправой.

Интересно, что до этого (в Лос-Анджелесе) Лобода блистала в совсем другом по характеру и настроению образе. Певица появилась на публике в ослепительном платье ассиметричного кроя, а также высоких ботфортах. Поклонники исполнительницы подчеркнули, что в подобном наряде их любимица – настоящая суперзвезда.

Кстати, певица отметила, что после Ташкента у нее стартует тур по европейским городам. Так, уже 31 марта певица выступит в Лондоне. Затем отправится в Милан, Прагу и Вену.

Напомним, ранее "анималистичный" выход Лободы вызвал горячие споры в сети.