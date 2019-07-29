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Блестящая Леся Никитюк засветила подтянутый животик в коротком топе

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.07.2019 - 10:57
Блестящая Леся Никитюк засветила подтянутый животик в коротком топе
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк активно колесит по Украине в рамках съемок нового шоу о путешествиях

Леся Никитюк продолжает интриговать поклонникав съемками нового тревел-шоу. Напомним, что буквально неделю назад Леся приятно удивила поклонников неожиданной, но долгожданной новостью – телеведущая официально заявила о возвращении к тревел-формат. Отметим, что Никитюк стала особенно популярной после участив в качестве телеведущей в популярном шоу о путешествиях "Орел и Решка". Здесь Никитюк также познакомилась с Региной Тодоренко. После участия в этом проекте Никитюк приобрела в буквальном смысле "народную любовь". После карьера телеведущей стремительно пошла вверх. На данный момент она работает на "Новом канале". Однако поклонники Леси всегда просят ее "вернуться в "Орел и Решку".

Недавно стало известно, что "Новый канал" снимает новое шоу о путешествиях на маршрутке по Украине. Ведущей проекта стала Леся Никитюк. Ну а шоу носит юмористическое название "LEмаршрутка".

Теперь Никитюк с завидной частотой публикует в своих соцсетях различные фото и видео со съемок. К примеру, на одном из недавних фото телеведущая продемонстрировала красоту Канева.

На своей instagram-страничке Леся опубликовала новое яркое фото, позируя на фоне знаковой маршрутке. Именно на ней вся съемочная команда и колесит по Украине. Никитюк широко улыбается и при этом позирует в стильном наряде. На Лесе – короткий топ, декорированный разноцветными пайетками. Топ оголяет подтянутый животик телеведущей.

Образ довершают простые брюки песочного цвета. Волосы распущены и слегка завиты в небрежные локоны. Леся искренне улыбается.

Блестящая Леся Никитюк засветила подтянутый животик в коротком топе

Счастливая Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Україна без фільтрів..... Ukraine no filter", - коротко подписала фото Никитюк.

Также Леся записала забавное и одновременно восхитительное видео, показывая красивый закат над водоемом в Каневе. Леся подчеркивает, что съемочная группа "попала в Рай".

Однак оне обошлось и без шуток от Леси. Телеведущая также сняла надпись на асфальте, на которой некий Юра признается Лесе в любви. Никитюк подшутила, мол, кто этот Юра и какой именно Лесе он признается в любви. Соответствующее видео появилось в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Напомним, ранее Леся Никитюк без макияжа эффектно позировала на сеновале. Новый яркий снимок был сделан также в рамках съемки новой программы. Телеведущая сделала фото в поле по пути в Черкассы. При этом Леся подчеркнула, что "у нас на сеновале ничем не хуже, чем на Бали". 

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Новости Украины Леся Никитюктелеведущая
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