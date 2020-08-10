Благодарить не перестану: MONATIK растрогал стихом для жены-именинницы, она показала романтику с любимым

Дмитрий Монатик с женой Ириной (фото: instagram.com/monatik_official)

Певец и его жена поблагодарили друг друга за любовь и поддержку

Жена MONATIK'а (Дмитрий Монатик), Ирина, 9 августа отпраздновала день рождения. Заботливый и любящий муж приготовил для именинницы особый сюрприз – романтический вечер при свечах в саду, а также посвятил ей трогательное стихотворение, которое опубликовал в соцсети. Ирина же не перестает благодарить мужа, за то, что он всегда находится с ней рядом. Пара Дмитрия и Ирины – одна из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, ведь влюбленным прошлось пройти вместе рука об руку путь восхождения артиста к славе.

Словно в подтверждение этих слов, Ирина опубликовала трепетный кадр с мужем в украшенной огоньками и свечками беседке с огромным букетом роз посреди стола. Она позировала в объятиях любимого. Кадр сделан будто за минуту до поцелуя и издалека, чтобы не потревожить влюбленных, которые и так не слишком любят афишировать личную жизнь.

"От всей души желаю каждому найти своего человека и прожить жизнь Вашу как невероятное путешествие, наполненное различными событиями и самое важное взаимной любви. Люблю тебя и благодарю за каждый прожитый миг", - подписала романтичный кадр Ирина. "Люблю больше вселенной. Важнее всего!" - ответил Дмитрий.

Дмитрий Монатик устроил для жены в ее день рождения романтический вечер (фото: instagram.com/monatik_official)

Именинницу также поспешили поздравить Вера Брежнева, Даша Астафьева, Соломия Витвицкая, Санта Димопулос и другие.

Какие вы прекрасные. Счастья вам, восхищаюсь вами

Вы – свет

Просто нереальные

Какая чудесная пара!

Вы прекрасны! И полностью поддерживаю

Такие сильно красивые. Счастья вам

Невероятно трогательно!

Скриншот комментариев

Дмитрий, в свою очередь, посвятил жене трогательный, полный любви и нежности стих. Он опубликовал произведение на странице в Instagram. Он сопроводил поэтические строки ярким фото супруги, на котором она запечатлена в оливкой мини юбке и черном пиджаке на фоне стены с жизнеутверждающей надписью на английском: Меняй будущее.

"Ты, безусловно, лучшая...

самое лучшее из всего,

что за всю жизнь со мной произошло.

Все что искал, о чем мечтал, куда спешил...

в тебе нашел!



Я пожелаю и родному,

и врагу не пожалею пожелать,

хоть раз почувствовать все то,

что я с тобою ощущаю.

Родной с такими чувствами счастливей станет и еще родней.

А враг... забудет зачем враждовал,

ведь даже он, кому угодно,

но себе то врать не станет!

Я всем желаю ощутить такое чувство,

Ну а тебя... я никогда,

за каждый миг,

за именно вот эти мысли,

даже этот стих...

благодарить не перестану.



Ты, безусловно, лучшая.

Самое лучшее из того,

Что за всю жизнь со мной произошло.

Все что искал...

В Тебе нашел.



С любовью больше вселенной.

С днем рождения, моя любимая", - оставил проникновенное поэтическое поздравление-признание для жены Дмитрий.

Дмитрий Монатик показал яркое фото жены по случаю ее дня рождения (фото: instagram.com/monatik_official)

К слову, и начале июля Дмитрий и Ирина Монатик отметили годовщину свадьбы и обменялись трогательными признаниями в соцсети.