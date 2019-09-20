"Благодарен за любовь": Прохоров разоткровенничался об отношениях с Ризатдиновой на Танцах со звездами 2019

Прохоров и Ризатдинова (фото: instagram.com/sasha_prohor)

Танцор отметил, что видится со звездной партнершей чаще, чем со своими близкими

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров во время четвертого прямого эфира танцев со звездами 2019, который был еще назван "Вечер любви" и посвящен свадьбе Екатерины Кухар и Александра Стоянова, раззадорили зрителей страстной румбой. Не только откровенные движения, но и "голый" наряд гимнастки не на шутку взбудоражил публику. Это лишь подлило масла в огонь вокруг разговоров об отношениях танцора и гимнастки. Александр Прохаров решил внести ясность в этот вопрос и откровенно рассказала в интервью изданию Clutch о том, что его связывает с Анной.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне звездной партнершей Александра также была спортсменка, фитнес-тренер Анита Луценко, поэтому танцевать с девушками со спортивным прошлым ему не привыкать.

"Да, мои партнерши спортсменки, и это прекрасно! У них присутствует дух соревнования и большая выдержка, что упрощает нам задачу. Но это совсем не значит, что нашей паре легче, чем другим. Возможно, даже сложнее. Переучить себя сложнее, чем научить тело двигаться по-новому", - признается хореограф.

Ризатдинова и Прохоров (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Александр хочет, чтобы судьи и зрители достойно оценили усилия пары на паркете и во время подготовки номеров, увидели легкость и непринужденность движени, за котрыми стоят многочасовые тренировки.

"Хочется, чтобы нашу с Аней пару оценивали не за растяжку и гибкость, а за труд и усердие, с которыми мы готовим каждую нашу постановку. Выходя на паркет, не хочется показывать как тяжело или как неудобно делать движения, поддержки. Зритель жаждет красоты и легкости. И мы над этим работаем, а это, поверьте, нелегко!" - заверил он.

Ризатдинова и Прохоров (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Что касается личных отношений между Александром и Аней, то танцор признается, что они провдят больше времени друг с другом, чем со своими близкими.

"Конечно, успели и притереться, ведь видимся друг с другом чаще, чем со своими близкими и родными. С Аней безумно комфортно работать, мы смогли найти тот компромисс и общие цели, которые помогают нам двигаться уверенными шагами на проекте. Очень благодарен Анюте за самоотдачу, упорство и любовь к делу, которым она сейчас занимается", - обратился он к звездной партнерше.

Ризатдинова и Прохоров (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Сейчас сердце танцора свободно, но он не исключает, что может найти на Танцах со звездами свою любовь.

"Кто его знает, может на проекте кто-то сможет запасть мне в душу так, что в моем сердце снова зажжется это чувство?" - отметил Прохоров.

Ранее Анна Ризатдинова назвала свой необычный личный "талисман", приносящий удачу в шоу.