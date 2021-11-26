"Біжи, тікай": Саша Чемеров и Христина Соловий сняли красивое видео на 100%-й хит

Саша Чемеров и Христина Соловий презентовали красивое видео на песню "Біжи, тікай", которая затрагивает актуальную проблематику токсичных и созависимых отношений.

Больше о клипе и про композицию, где звезды украинского шоу-биза рассказывают о том, какими не должны быть отношения в ХХІ веке, читайте в материале Lite .

О чем песня и видео "Біжи, тікай"

По словам Чемерова, который и написал текст и музыку песни, этот трек прошел долгий путь, "минуя" известных украинских звезд.

Это довольно сложная работа, которая имеет целью донести правильные месседжи в сочетании с хорошей музыкой и безупречным звучанием.

Саша Чемеров и Христина Соловий (фото: пресс-служба С. Ч.)

"Песня "Біжи, тікай" о монстрах, что просыпаются в отношениях между любовниками, о любви, которая держит в напряжении, о невозможности быть ни отдельно, ни вместе", – говорит Саша о песне.

"Моей идеей было создать песней уникальное, но знакомое каждому состояние. В этом мне помогла невероятная Христина Соловий. Ее нежный голос и мистический образ идеально сработали в нашей коллаборации", – добавляет артист.

Саша Чемеров (фото: пресс-служба С. Ч.)

И вот – вашему вниманию "синтез интеллигентной поп-музыки, эстрады 90-х, трепа и рока".

Интересно, что для Христины коллаборация с Чемеровым – не единственная за последний год.

Однако именно ее Соловий называет "откровенным экспериментом".

"Біжи, тікай" – музыкально-эмоциональная иллюстрация созависимых отношений. Это состояние похоже на сладкую, но очень болезненную ловушку. Изысканная боль, к которой привыкаешь и не представляешь, как жить без нее. Этот трек музыкально для меня откровенный эксперимент, на который я решилась пойти с Сашей Чемеровым, вдохновленная его личностью и тонким мастерством его сонграйтерства", – говорит певица.

Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

Кстати, эту эмоциональную и очень красивую видеоработу срежиссировал известный украинский клипмейкер Виктор Скуратовский.

Видео снимали в достаточно сложных погодных условиях на берегу Киевского моря, и несмотря на то, что выдался очень холодный день, а сильный ветер с дождем пронизывал до костей, команде удалось снять очень атмосферный клип.

Саша Чемеров и Христина Соловий (фото: пресс-служба С. Ч.)

"Я считаю что нам удалось передать состояние песни, тревогу, печаль и тоску по любви. И видно, что мне и Кристине реально сложно, этого мы достигли как раз благодаря погодным условиям. Поэтому эмоция, которую вы видите на видео – она является настоящей", – делится Чемеров.

Текст песни "Біжи, тікай"

Навіщо я люблю тебе

Чи б'ється серце ледь живе

Ми мов позбавлені небес

Знаю

Про що болить твоя душа

Чи рідна ще чи вже чужа

Як хочеш йти то поспішай

Благаю

Біжи, тікай

Не згадуй і не пам‘ятай

Бай бай, нехай

Нам свідком буде небо

Біжи, тікай

Не обертайся не чекай

Бай бай, нехай

Напевне так і треба

Навіщо мучиш ти мене

Чи стане гірше чи мине

Куди журба тебе жене

Не знаю

Я відпускаю не тримай

Смак сліз моїх запам‘ятай

Як хочеш йти то поспішай

Благаю

Біжи, тікай

Не згадуй і не пам‘ятай

Бай бай, нехай

Нам свідком буде небо

Біжи, тікай

Не обертайся не чекай

Бай бай, нехай

Напевне так і треба

Біжи, тікай

Не згадуй і не пам‘ятай

Бай бай, нехай

Нам свідком буде небо

Біжи, тікай

Не обертайся не чекай

Бай бай, нехай

Напевне так і треба

Біжи, тікай

Нам свідком буде небо

Бай бай, нехай

Біжи, тікай

Біжи, тікай

Напевне так і треба

Активизация Чемерова

Заметим, что по словам артиста, его творческий путь только начинается.

И мы ему верим.

Ведь буквально за неделю до клипа с Соловий артист представил на широкую общественность видео-лайв акустического концерта на крыше киевского ЦУМа.

Саша Чемеров (фото: пресс-служба С. Ч.)

"Однажды летним вечером мы сыграли акустический концерт для друзей. Чтобы запомнить тот день и вписать его в историю мы решили подарить вам этот лайв в виде трех синглов – "Кохання до смерті", "Любила", "Мама". Спасибо за любовь и дружбу. Ваш С. Ч." - прокомментировал артист.

"Кохання до смерті":

"Любила":

"Мама":