В бикини с бахромой: томная Настя Каменских раззадорила сеть жарким фото

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица похвасталась аппетитными и упругим телом в купальнике

Настя Каменских уже вернулась из Турции, где удачно совместила пляжный отдых с работой и выступлениями. Однако певица продолжает баловать поклонников жаркими отпускными кадрами, которых она явно сделала немало! Артистка с удовольствием загорала и купалась и попутно демонстрировала свою коллекцию купальников и аппетитную фигуру.

На свежем снимке Настя также предстала в бикини, причем несколько необычном - черный купальник украшен игривой бахромой на груди и бедрах. Свой модный образ звезда дополнила большими очками и часами.

33-летняя Каменских запечатлена на пирсе на фоне моря, при этом ее волосы мокрые - судя по всему, она только что вышла из воды.

"Слышали отличные новости? Сегодня пятница!" - подписала фото исполнительница.

Фолловеры не остались в стороне и засыпали Настю восторженными комментариями, особенно отмечая ее соблазнительную и подтянутую фигуру.

Браво

Лучшая

Прекрасная тигрица

ого сладкая

Шикарная Настя!

С таким потапу повезло )))

Красотка!

Красавица прелесть

Хороша чертовка

идеал изящности и очаровательности соблазнительная и аппетитная Золотая рыбка

Фигура топ

Скриншот комментариев

Напомним, Настя Каменских умилила пополнением в семье - ее любимая собачка Мими родила щенков.

К слову, ранее Настя Каменских похвасталась своим значимым достижением и поделилась радостью.