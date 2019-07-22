"Безусловная любовь": Регина Тодоренко растрогала нежным фото с сыном

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Молодая мама задумалась о важности популярности в соцсетях

Регина Тодоренко не сидит на месте- после пышного свадебного торжества в Италии ведущая вместе с мужем Владом Топаловым и семимесячным сыном Михаилом провела отпуск в солнечной Греции, а также засыпала сеть трогательными свадебными фото. Судя по всему, сейчас телеведущая уже вернулась домой к обычной жизни. На своей странице в Instagram она порадовала поклонников довольно редким в последнее время снимком с маленьким сыночком. Заодно молодая мама задумалась о популярности в соцсетях.

На фото видно лишь часть головки, плечо и ручку малыша Миши, который лежит на коврике на животе, а перед ним рассыпаны кубики и открыта книжка с рисунками животных. Также в кадре рука Регины, которая нежно держит ребенка за ручку, а на ее ладони - кубик с изображением сердца.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая считает, что многие люди слишком сосредоточились на погоне за лайками в сети и забывают при этом о реальной жизни.

"#Сын Безусловная любовь! Как мы раньше жили без тебя??? Частенько видела под своими постами: "О Боже, Регина так зациклена на себе, что даже фото ребёнка не выставляет, сразу видно, что времени с ним вообще не проводит". Серьезно???? Неужели сейчас внимание к сыну проявляется в количестве выставленных о нем постов в Инстаграм? Мир потихоньку сходит с ума, на социум давят новоиспеченные девайсы и приложения, которые вызывают зависимость от лайков, а также заниженную самооценку. Хорошо, что разработчики #instagram уже в 7ми странах отключили счетчики лайков. Возможно, блогерам это не пойдёт на пользу, кто-то потеряет неплохие гонорары, но это хотя бы вернёт людей в реальность, а то многие живут в некой фотографической иллюзии...Разумнее будет просто сделать лайки скрытыми, когда их видит только владелец аккаунта. Сколько минут/часов в день вы проводите в соц сетях? Вы ЗА или ПРОТИВ Лайков?" - прокомментировала Тодоренко.

Большинство фолловеров согласились с ней и поблагодарили за такие правильные и мудрые слова, а также умиляются очаровательному фото с сыночком.

Вы очень красивая и позитивная и всегда приятно смотреть ваши фотографии. Поэтому выставляйте побольше. А малыша лучше поменьше выставлять, люди разные это правда.

Регина ,пишите истину! Восхищаюсь вами!А сколько вашей крохе?)

Регина, ты классная! Успехов тебе и крепкого здоровья тебе и твоему сыночку!

А если детей больше одного, будут говорить что кого то любишь больше

Часа 2 в день. Да пора лайки отменить, мир сходит с ума

Ты права Регина. Мамочки как раз тратят своё время на то чтобы выложить своё дитя в Инстаграм вместо того чтобы уделить ему «лишние» 3 минутки своей жизни.

Согласна с каждым словом

Регина ,какие правильные вещи вы пишите

Как то все равно, до этого жили без лайков, ничего, вполне счастливые и полноценные

Это точно,помешались все

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, любознательная Регина Тодоренко озадачила оригинальным вопросом о детях.

Ранее Регина Тодоренко рассказала об огромном свадебном альбоме, который появился у молодой семьи после торжества в Италии.

Также Регина Тодоренко восхитила фигурой в купальнике и получила массу комплиментов от поклонников.