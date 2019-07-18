Безупречна: Алессандра Амбросио похвасталась тонкой талией и стройными ногами

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

38-летняя знаменитость отдыхает в Греции

Алессандра Амбросио продолжает наслаждаться отдыхом в Греции, а также радовать многочисленных фолловеров соблазнительными кадрами. Девушка примерила очередной наряд GAL Floripa. В купальнике подобного кроя она еще не появлялась, так что новинка выбивается из общей картинки кадров на ее странице в Instagram. Слитный купальник GAL Floripa жизнерадостной расцветки – розовый оттенок плавно перетекает в голубой книзу, а также необычного дизайна с вырезом на животе выгодно подчеркнул сексуальные изгибы тела супермодели, тонкую талию и стройные ноги. Дополнили ее пляжный образ соломенная шляпка, украшенная ракушками, подвески, браслеты и очки – все, что делает лук летним и беззаботным.

Алессандра похвасталась безупречным телом (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На фото Амбросио лежит на полосатом шезлонге, наслаждаясь солнцем. Стоит отметить, что бывший "ангел" Victoria's Secret всегда обладала безупречной фигурой, но сейчас она выглядит просто сногсшибательно. Видимо, любовь творит чудеса! Впрочем, не только она. Судя по фото, питанию модель также уделяет много внимания. На снимке Алессандра показала часть своего отпускного рациона, а именно – фрукты и ягоды. На тарелке у девушки красуются яблоки, ананас, киви, черника и черешня. "Tutti Frutti… Какой ваш любимый?", – написала она.

Модель круглый год постит откровенные снимки (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Поклонники принялись бурно обсуждать и перечислять свои любимые фрукты. А также засыпать ее комплиментами, самые популярные из которых "идеальна", "богиня", "горячая красотка"…

Алессандра обожает придумывать дизайн своих купальников сама (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

К слову, Алессандра не раз рассказывала, что за безупречную фигуру ей пришлось побороться. Во время беременности она набрала целых 27 килограммов. Скинуть их нужно было в рекордные сроки – обязывал контракт. И она справилась!

Слабости она себе также позволяет (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Все благодаря диетологу, который расписал ее питание. На завтрак она употребляла яичницу и тосты из цельнозернового хлеба. Через некоторое время она могла позволить себе какой-то фрукт. На обед она употребляла овощи с нежирным мясом или суп. На перекус были орехи. А вечером старалась есть минимум. Рыбу с овощами или какой-то овощной салат с морепродуктами. Свою роль сыграла и активность девушки. Она обожает плавать, бегать, кататься на роликах, а также жить не может без спортзала и пилатеса.