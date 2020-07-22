Мы безумные: Джамала с двумя маленькими детьми отправилась на отдых за границу

Джамала с семьей (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Вместе с мужем и сыновьями смелая певица улетела в Турцию

Певица Джамала всего месяц назад родила второго сына - малыш Селим-Гирай появился на свет 19 июня. При этом звезда не стала засиживаться в декрете - она активно возвращает прежнюю форму, ходит на прогулки с малышом и даже успела выступить на сцене. Теперь же смела артистка решила отправиться на отдых - причем за границу.

Вместе с мужем Бекиром, двухлетним Эмиром-Рахманом и новорожденным Селимом они отправились в Турцию, где живет сестра певицы. Отпуск семейство планирует провести на побережье Мармариса. На своей странице в Instagram Джамала показала фото из аэропорта и отметила, что они решили не брать в поездку нянь и надеются справиться своими силами.

На фото певица запечатлена с родными в окружении чемоданов и с коляской малыша. Для полета она выбрала удобное длинное платье-рубашку.

"Наконец-то это свершилось! Мы решились. Отпуск. Долгожданный. По-особенному выстраданный. Да, мы безумные! Отправились в поездку с двумя маленькими детьми без нянь, бабушек и дедушек, просто коляски и мы — полны любви и энтузиазма покорять мир. Ладно, не мир, а просто побережье Мармариса.

Итого:

• масочный режим — соблюдён

• социальная дистанция — старались соблюдать, но в самолете всё плотнячком.

На четвёртой фотографии Эмир демонстрирует своё отношение к маске.

P.S. Да, маски — это очень тяжело. Как прошёл полёт, расскажу как-нибудь потом. Здоровья нам всем и хорошего отдыха!" - поделилась эмоциями звездная мама.

Джамала с мужем и детьми улетела на отдых в Турцию (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Пользователи сети восхищаются смелостью Джамалы и желают ей хорошего отдыха.

Милуюся вами

Ух ты!! Джа, мы очень рады за вас, любимые. отличного отдыха и терпения

Вот это вы отчаянные! Круто!

Классные

Хорошего отдыха

Молодці!!! Гарного відпочинку!!!

Хорошего вам и деткам отдыха

Какие отважные. Хорошего отдыха

Які ж ви гарні, щастя вашій сім'ї ї

И молодцы! Это прекрасно

Скриншот комментариев

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