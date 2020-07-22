ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Мы безумные: Джамала с двумя маленькими детьми отправилась на отдых за границу

Среда 22 июля 2020 12:34
Мы безумные: Джамала с двумя маленькими детьми отправилась на отдых за границу
Джамала с семьей (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Вместе с мужем и сыновьями смелая певица улетела в Турцию

Певица Джамала всего месяц назад родила второго сына - малыш Селим-Гирай появился на свет 19 июня. При этом звезда не стала засиживаться в декрете - она активно возвращает прежнюю форму, ходит на прогулки с малышом и даже успела выступить на сцене. Теперь же смела артистка решила отправиться на отдых - причем за границу.

Вместе с мужем Бекиром, двухлетним Эмиром-Рахманом и новорожденным Селимом они отправились в Турцию, где живет сестра певицы. Отпуск семейство планирует провести на побережье Мармариса. На своей странице в Instagram Джамала показала фото из аэропорта и отметила, что они решили не брать в поездку нянь и надеются справиться своими силами.

Мы безумные: Джамала с двумя маленькими детьми отправилась на отдых за границу

На фото певица запечатлена с родными в окружении чемоданов и с коляской малыша. Для полета она выбрала удобное длинное платье-рубашку.

Мы безумные: Джамала с двумя маленькими детьми отправилась на отдых за границу

"Наконец-то это свершилось! Мы решились. Отпуск. Долгожданный. По-особенному выстраданный. Да, мы безумные! Отправились в поездку с двумя маленькими детьми без нянь, бабушек и дедушек, просто коляски и мы — полны любви и энтузиазма покорять мир. Ладно, не мир, а просто побережье Мармариса.
Итого:
• масочный режим — соблюдён
• социальная дистанция — старались соблюдать, но в самолете всё плотнячком.
На четвёртой фотографии Эмир демонстрирует своё отношение к маске.
P.S. Да, маски — это очень тяжело. Как прошёл полёт, расскажу как-нибудь потом. Здоровья нам всем и хорошего отдыха!" - поделилась эмоциями звездная мама.

Мы безумные: Джамала с двумя маленькими детьми отправилась на отдых за границуМы безумные: Джамала с двумя маленькими детьми отправилась на отдых за границу

Джамала с мужем и детьми улетела на отдых в Турцию (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Пользователи сети восхищаются смелостью Джамалы и желают ей хорошего отдыха.

  • Милуюся вами
  • Ух ты!! Джа, мы очень рады за вас, любимые. отличного отдыха и терпения
  • Вот это вы отчаянные! Круто!
  • Классные
  • Хорошего отдыха
  • Молодці!!! Гарного відпочинку!!!
  • Хорошего вам и деткам отдыха
  • Какие отважные. Хорошего отдыха
  • Які ж ви гарні, щастя вашій сім'ї ї
  • И молодцы! Это прекрасно

Мы безумные: Джамала с двумя маленькими детьми отправилась на отдых за границу

Скриншот комментариев

Ранее Джамала показала прогулку с новорожденным сыном и восхитила стильным луком.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины отдыхДжамаласын
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь