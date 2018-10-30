"Бесстыдница": Каменских взбудоражила сеть откровенным фото

Многие подписчики отнеслись к снимку певицы довольно критично
Популярная украинская певица Настя Каменских вызвала бурные обсуждения в сети своим новым снимком. Весьма откровенное фото артистка опубликовала в Instagram.
На нем Настя позирует перед зеркалом без нижнего белья, при этом приподняв футболку и оголив ягодицы.
Фото: Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Подписала снимок исполнительнца названием своей песни - "Попа, как у Ким", тем самым намекая на сходство своей пятой точки со знаменитыми формами Ким Кардашьян.
Фанаты были взбудоражены фото, которое за час набрало более 73 тысяч лайков и почти тысячу комментариев.
При этом многие раскритиковали Каменских, назвав подобный снимок слишком откровенным.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Хотя нашлись и такие, которые похвалили фото.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, Настя Каменских показала любимое упражнение для стройной фигуры и хорошего настроения.
Ранее Каменских представила свой первый сольный альбом под названием "No Komments". Кроме того, артистка презентовала новый клип на песню " Lomala".
Кстати, недавно Каменских в леопардовом наряде удивила сеть.
Видео: РБК-Украина