Они бесконечные: Оля Полякова в купальнике вызвала споры в сети "ногами от ушей"

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица позировала на яхте в черном монокини

Оля Полякова может похвастаться стройными формами и эффектной внешностью. Ее фигура – результат серьезной работы над собой, включая регулярные занятия спортом, питание и косметологические процедуры. Артистка привыкла выглядеть на сцене и в кадре безупречно. А ее бесконечные ноги давно стали предметом зависти и поводом для комплиментов. Так, Королева ночи опубликовала видео прогулки на яхте и попутно покрасовалась в кадре в купальнике монокини.

Оля позирует для ролика, расположившись на корме. Ее волосы растрепал ветер, певица изящно лежит, вытянув одну ногу, а другую согнув в колене.

"Запомните: чем стройнее ноги ,тем они выглядят длиннее!" - написала под видео артистка.

"Оля, у тебя ноги как мачты королевского фрегата", - сделал комплимент шоумен и юморист Гарик Бирча. "Какие пальчики!"- написала под фото дизайнер Катя Сильченко. "Мама дарагая", - не устоял Александр Педан.

Подписчики Оли стали живо интересоваться точной длиной ее ног, делать массу комплиментов, а некоторые заявили, что дело лишь в удачном ракурсе. "Да обычные у нее ноги! Правильно подобранный купальник (полностью бедро оголила),загар, вытянутая ступня, правильный ракурс. Короче, если правильно сфоткать, любая женщина будет не хуже, а то и лучше!" - завила одна из пользовательниц сети. "Да 100 процентов", - с юмором отреагировала певица.

Королева

Ноги от ушей

Оленька, вы самая красивая, а фигура просто шикарная

Боже, эти ноги!

Полякова, какая классная у вас фигура

Вы шикарная. Такое красивое тело

Бесконечные ноги

Просто великолепная

Шикарная

Скриншот комментариев

Ранее Оля Полякова показала упругие ягодицы на снимках у бассейна.