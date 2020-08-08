Бесконечно мило: Настя Каменских растрогала нежностью с новорожденными малышами

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица очаровала милыми кадрами

Настя Каменских недавно поделилась радостной новостью о прибавлении в семействе – ее любимица Мими стала мамой и родила щенков. Новорожденные малыши, как и мама, все с белоснежной шорсткой и вырастут настоящими касавцами породы бишон фризе. Певица не может натешиться появлением на свет милых крошек, и показала нежное видео с их участием в Instagram.

Артистка без макияжа в домашней обстановке держит на руках малыша, пока его братики и сестрички исследуют все вокруг и не отходят от артистки. Один залез к ней на плечо и неплохо там устроился, но певица аккуратно успела спустить малыша, чтобы он ненароком не упал.

"Они идеальны! Пусть Ваш день начнется в этой нежности и умиления", - подписала на английском трогательные кадры Настя.

Поклонники пришли в восторг от увденного – их растрогало поведение певицы с маленькими непоседами.

Смешные крохи. Как морские свинки сейчас

Милота

Какая прелесть

Ніжність

Вы просто нежность

Як же це мило

Какая прелесть

Какие милашки

Божечки, какие они красивые

Какие хорошенькие

Какая ты настоящая!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских в откровенном черном бикини с бахромой показала на камеру свои аппетитные формы.