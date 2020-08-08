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Бесконечно мило: Настя Каменских растрогала нежностью с новорожденными малышами

Суббота 08 августа 2020 15:45
Бесконечно мило: Настя Каменских растрогала нежностью с новорожденными малышами
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Певица очаровала милыми кадрами

Настя Каменских недавно поделилась радостной новостью о прибавлении в семействе – ее любимица Мими стала мамой и родила щенков. Новорожденные малыши, как и мама, все с белоснежной шорсткой и вырастут настоящими касавцами породы бишон фризе. Певица не может натешиться появлением на свет милых крошек, и показала нежное видео с их участием в Instagram.

Артистка без макияжа в домашней обстановке держит на руках малыша, пока его братики и сестрички исследуют все вокруг и не отходят от артистки. Один залез к ней на плечо и неплохо там устроился, но певица аккуратно успела спустить малыша, чтобы он ненароком не упал.

"Они идеальны! Пусть Ваш день начнется в этой нежности и умиления", - подписала на английском трогательные кадры Настя.

Поклонники пришли в восторг от увденного – их растрогало поведение певицы с маленькими непоседами.

  • Смешные крохи. Как морские свинки сейчас
  • Милота
  • Какая прелесть
  • Ніжність
  • Вы просто нежность
  • Як же це мило
  • Какая прелесть
  • Какие милашки
  • Божечки, какие они красивые
  • Какие хорошенькие
  • Какая ты настоящая!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских в откровенном черном бикини с бахромой показала на камеру свои аппетитные формы.

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