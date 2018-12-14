"Милый пузанчик": Тодоренко тренировалась на последних месяцах беременности (видео)

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая Регина Тодоренко показала, как правильно заниматься йогой во время беременности

Регина Тодоренко, бывшая телеведущая "Орла и Решки", которая 5 декабря родила сына в одной из московских больниц, показала в Instagram, что йога – это не просто сидение и бесполезная трата времени, а прокачка тела и мозга. Тодоренко опубликовала видео одной из тренировок, где занимается йогой на последних месяцах беременности.

При помощи йога-практик, уверяет Тодоренко, можно научиться управлять своим телом.

"Йога учит выносливости и тому, как правильно обращаться с собственным телом, не насилуя его", – уверяет телеведущая.

Регина, беременность и йога (видео: instagram.com/reginatodorenko)

По мнению Регины, во время беременности йога – один из эффективных способов подготовки к родам.

"Во время беременности еще более важно и нужно заниматься йогой, конечно, если нет противопоказаний врача, ведь йога – это один из самых эффективных способов подготовиться к родам", – утверждает ведущая.

Также Регина поблагодарила своего "йога-наставника", которая была рядом почти всю беременность телеведущей.

Фолловеры поддержали Регину в ее желании вести активный образ жизни несмотря ни на что, а также восхитились ее способностью садиться на шпагат.

"Да, йога правда дарит гармонию. Регина восхищаюсь вами! В беременность тоже начинала заниматься йогой, но врачи запретили", – написала allaabrosimovaalla.

"Умеете садиться на шпагат?", – удивилась karpenko_dasha06Вы.

"Вы милый пузанчик, прошу прощения за бестактность... но я от чистого сердца желаю здоровья Вам и крошке!", - умиляется kireeva.ksusha.

"Какая вы умница! Спасибо вам за видео и всегда позитивное настроение", - благодарит ksutereshonkova.

"Молодец! В здоровом теле - здоровый дух! Вроде и оскомина уже от этого выражения, но ведь правда же?!" - пишет tainy_moey_kuhni.

Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, ранее муж Тодоренко – Влад Топалов попросил прекратить травлю его жены в сети и дать им возможность насладиться семейной жизнью.

Также мы писали о мечтах телеведущей вернуть свою былую стройность.

Топ-10 интересных фактов о Регине Тодоренко (видео РБК-Украина)