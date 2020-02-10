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Беременная? Слава из НеАнгелов озадачила сеть фото с заметно округлившимся животиком

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.02.2020 - 13:11
Беременная? Слава из НеАнгелов озадачила сеть фото с заметно округлившимся животиком
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица позировала в зимней куртке на Пешеходном мосту

Слава Каминская из группы НеАнгелы умеет интриговать публику и заставлять поклонников теряться в догадках. Так, во время отдыха с мамой и детьми на Бали она показала фото с актером Павлом Вишняковым. Мужчина буквально не спускал с рук дочку артистки Лауру во время экскурсии. Позже Слава призналась, что встретилась с артистом случайно, и он просто составил ей компанию на прогулке по заповеднику. А вот свежий снимок певицы вновь заставил поклонников задуматься и хорошенько присмотреться – в кадре отчетливо виден округлившийся животик звезды.

Артистка позирует на Пешеходном мосту в Киеве. На ней – удобная черная парка с капюшоном и объемным мехом. На заднем фоне – заснеженные деревья и пляж.

"Под курткой могла быть сенсация или хотя бы несколько чизбургеров? Или/или — вы за какой вариант?" - поинтересовалась Слава.

Беременная? Слава из НеАнгелов озадачила сеть фото с заметно округлившимся животиком

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Поклонники начали теряться в догадках, а самые внимательные отметили, что железные прутья ограды в районе живота "поплыли", что говорит об использовании фотошопа. Другие же посчитали, что во всем виновата куртка, ведь мех в районе живота ложиться не слишком удачно и создает дополнительный объем в области талии.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

  • Это наверное старое фото, беременность
  • Сумка просто
  • Вариант про пузожителя
  • Сенсация
  • Куртка маленькая просто
  • Сенсация, Слава Каминская объелась чизбургеров
  • Там мех с парки. У меня тоже парка и я даже не пытаюсь так застегивать. Во-первых, смотрится не очень, а во-вторых, мех жалко
  • Фотошопчик. Забор выдал
  • Беременяшка
  • Видно фотошоп

Скриншот комментариев

Позже артистка показала кадры из спортзала в лосинах и топе , на котрых отличтливо виден плоский животик.

Напомним, что Слава Каминская обескуражила фото с мужчиной в джакузи. Певице ту же приписали новые отношения.

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Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
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