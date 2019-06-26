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"Беременная?" Настя Каменских в облегающем платье насторожила сеть

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.06.2019 - 12:32
"Беременная?" Настя Каменских в облегающем платье насторожила сеть
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица показала горячий летний образ

Настя Каменских не перестает интриговать поклонников, задающихся одним и тем же вопросом: беременная ли звезда? Как-то певица призналась, что мечтает о ребенке и чувствует, что она готова к появлению на свет малыша. После свадьбы с продюсером и рэпером Потапом во время отдыха молодоженов в Турции, фаны заподозрили Настю в интересном положении. Девушке пришлось оправдоваться, мол она просто не ограничивала себя в питании и позволила лишнее. Свежее фото звезды на instagram-страничке вновь заставило подписчиков артиски волноваться – они увидели на снимке измнения в фигуре певицы.

Настя позирует на каменных ступеньках в облегающем платье телесного оттенка, которое повторяет изгибы ее тела. Свой образ жгучая брюнетка дополнила золотистыми босоножками с тонкими ремешками и утонченными аксессуарами -  браслетами, цепочками и серьгами-кольцами.

Поклонники решили присмотреться к кадру повнимательнее, а некоторые вновь заговорили о беременности артистки и даже нашли этому доказательства. Другие же восхитились аппетитными формами Насти и оставили для нее массу комплиментов.

&quot;Беременная?&quot; Настя Каменских в облегающем платье насторожила сеть

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Походу уже беременная", "Настя, ты беременная", "Вам не кажется, что у Насти живот?", "Она беременная?!", "Какая ты красива. Сума сойти!", "Да не беременная она, это жирок", "Идеально женственно и красота сбивает с ног!", "Шикарная!", "Сочная бомбита", "Мега красотка", "Ты просто роскошная девушка", "Беременная что ли, красивая безумно", - отмечали восторженные комментаторы.

 

Скриншот комментариев

Напомним, что Потап растрогал сеть романтичным кадром в сумерках с Настей Каменских.

Ранее Настя Каменских в облегающем комбинезоне из кожи похвасталась стройными формами и бесконечными ногами.

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