ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Беременная Джамала показала уникальный интерьер в любимой стране

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.03.2020 - 12:33
Беременная Джамала показала уникальный интерьер в любимой стране
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица путешествует по Нидерландам

Джамала несмотря на свое интересное положение (звезда ждет второго малыша) ведет активный образ жизни и много путешествует. Так, она отправилась в Амстердам, Нидерланды. О цели визита певица пока молчит, предпочитая держать интригу, зато делится атмосферными фото на уличках города. Так, на новом снимке артистка позирует среди оригинального интерьера, причем, сложно поверить, из чего сделанно убранство роскошной комнаты.

Певица расположилась в экстравагантном "золотом" кресле. На ней – вельветовая рубашка горчичного оттека (один из трендовых цветов сезона) свободного кроя и пестрые черные штаны с мелким принтом, а также массивные черные ботинки.

Джамала обратила внимание поклонников на массивную роскошную люстру с декоративными золотыми подвесками из цепей.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Я обожнюю цю країну! Ну як можна робити все так просто і красиво? Наприклад, люстра позаду мене зроблена з велосипедних ланцюжків. Продовжую свій шлях. Привіт, Роттердам!" - поделилась она своими планами.

Поклонники Джамалы не успустили возможность сделать ей комплимент, а заодно оценить и интерьер за ее спиной.

  • Как же красиво!
  • Так красиво!
  • Класс, Джа
  • Какая же Вы прекрасная. Просто умничка, трудитесь над музыкой, мы так это ценим
  • Такая солнечная вся. С интересом наблюдаю за передвижениями!
  • Гарно

Скриншот комментариев

Ранее Джамала рассказала о реакции своего мужа Бекира Сулейманова на новость о пополнении в семье.

Затаившийся леопард: Джамала поразила фотосессией в поле в "хищном" образе Беременность ей к лицу: Джамала очаровала нежным образом в Одессе
Новости Украины Джамала
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь