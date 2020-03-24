Беременная дочь Ольги Сумской показала свое "типичное состояние на карантине"

Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

Девушка призналась, что ей все время хочется спать

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная сейчас беременна вторым ребенком, так что девушка строго соблюдает карантин и старается вообще никуда не выходить, чтобы не рисковать. Тем более, что какое-то время ей составляла компанию любимая мама. Однако сейчас 29-летняя актриса общается только с мужем и 2-летней дочкой. При этом она с удовольствием делится в сети трогательными "беременными" фото.

Так, Тоня опубликовала нежный кадр из фотосессии "в положении" и рассказала, как проходят ее будни на карантине. Она с юмором призналась, что стала очень много спать.

На снимке Паперная запечатлена в облегающем белом платье на бретельках, подчеркнувшим ее внушительный животик. Сверху на плечи она набросила кардиган такого же цвета. Звезда поднесла одну руку к лицу и закрыла глаза.

"Мое типичное состояние на карантине . Спать спать и ещё раз спать", - прокомментировала артистка.

Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

Поклонники призвали Тоню беречь себя и спать, пока есть возможность, и в очередной раз отметили, что ей очень к лицу беременность.

Красота! Ничего, недолго осталось отсыпаться

Какая ты чудесная

Как вам идет беременность

красоту беречь надо, спите)

Очень красивая

Это знакомо! И самое безопасное состояние

Вы красавица

Ну ооочень красивая!

Ведь можно делать красивые фото во время беременности, не понимаю и не принимаю тех кто позирует полуголый, в нижнем белье или каких то пошловатых позах будучи в таком прекрасном положении!

Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_papernaya)

Напомним, беременная дочь Ольги Сумской Тоня Паперная растрогала нежным фото с мамой.