Беременная дочь Ольги Сумской дала советы, как быстро и легко уснуть

Актриса отметила, что на карантине сложнее придерживаться режима
Пандемия коронавируса и объявленный карантин изменили жизни множества людей, в том числе и знаменитостей. Зато у них появилось больше свободного времени, которое они тратят на прямые эфиры, онлайн концерты и общение с поклонниками в соцсетях. Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная строго соблюдает карантин и почти не выходит из дома, ведь 29-летняя актриса сейчас находится в положении. Тоня с удовольствием публикует в Instagram нежные кадры из "беременных" фотосессий и делится своими новостями и советами.
Так, девушка выложила новый эффектный кадр, на котором запечатлена в светло-сером кожаном плаще, подчеркнувшим округлившийся животик, и бежевых туфлях. Паперная отметила, что карантин точно повлиял на режим и многим стало сложнее вовремя уснуть.
Артистка поделилась списком того, что помогает лично ей легко и быстро отправиться в царство Морфея.
Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)
"В дни, когда ты настолько сильно устаешь, что хочешь просто упасть в кровать и моментально отключиться, очень тяжело даже думать о каких-либо действиях перед отходом ко сну. А вот во время карантина у нас все иначе , правда же?)
По-моему, режим каждого сдвинулся часа на два минимум . И тут уже попробуй уснуть ...
Вот чего придерживаюсь я лично:
- дала рекомендации Тоня.
Подписчики благодарят актрису за полезные советы и желают ей беречь себя и больше отдыхать.
Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_papernaya)
Напомним, беременная дочь Ольги Сумской Тоня Паперная растрогала нежным фото с мамой.