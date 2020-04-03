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Беременная дочь Ольги Сумской дала советы, как быстро и легко уснуть

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.04.2020 - 11:27
Беременная дочь Ольги Сумской дала советы, как быстро и легко уснуть
Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

Актриса отметила, что на карантине сложнее придерживаться режима

Пандемия коронавируса и объявленный карантин изменили жизни множества людей, в том числе и знаменитостей. Зато у них появилось больше свободного времени, которое они тратят на прямые эфиры, онлайн концерты и общение с поклонниками в соцсетях. Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная строго соблюдает карантин и почти не выходит из дома, ведь 29-летняя актриса сейчас находится в положении. Тоня с удовольствием публикует в Instagram нежные кадры из "беременных" фотосессий и делится своими новостями и советами.

Так, девушка выложила новый эффектный кадр, на котором запечатлена в светло-сером кожаном плаще, подчеркнувшим округлившийся животик, и бежевых туфлях. Паперная отметила, что карантин точно повлиял на режим и многим стало сложнее вовремя уснуть.

Артистка поделилась списком того, что помогает лично ей легко и быстро отправиться в царство Морфея.

Беременная дочь Ольги Сумской дала советы, как быстро и легко уснуть

Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

"В дни, когда ты настолько сильно устаешь, что хочешь просто упасть в кровать и моментально отключиться, очень тяжело даже думать о каких-либо действиях перед отходом ко сну. А вот во время карантина у нас все иначе , правда же?)
По-моему, режим каждого сдвинулся часа на два минимум . И тут уже попробуй уснуть ...

Вот чего придерживаюсь я лично:

  • отложите телефон от себя как можно дальше ,а то он ведь так и манит нас всех особенно перед сном.
  • не пейте чай за 2-3часа до сна (это касается и большого количества воды)
  • смывать макияж перед сном и, конечно же, наносить крем, каждому свой, я вот не люблю жирные ночные крема например, мне подходят более легкие основы.
  • проветривать и охлаждать помещение перед сном. При прохладной температуре легче вырабатывается гормон сна",

- дала рекомендации Тоня.

Подписчики благодарят актрису за полезные советы и желают ей беречь себя и больше отдыхать.

  • Очень полезная информация. Так как я уже более недели встаю в 5 утра,мне очень важно вовремя лечь спать. Благодарю Вас
  • Здоровья вам, Тонечка, берегите себя! Вы прелестны!
  • чудесная малышка,всегда поднимаете настроение
  • Да,карантин перевёл стрелки часов на два часа назад..
  • Вагітні жінки дуже чарівні

Беременная дочь Ольги Сумской дала советы, как быстро и легко уснуть

Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_papernaya)

Напомним, беременная дочь Ольги Сумской Тоня Паперная растрогала нежным фото с мамой.

Беременная дочь Ольги Сумской показала свое "типичное состояние на карантине" Мое материнство: дочь Ольги Сумской растрогала сеть нежным "беременным" фото
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